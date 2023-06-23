Рубль в пятницу упал к доллару и евро перед выходными днями и на фоне введения новых антироссийских санкций

Москва. 23 июня. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне введения новых антироссийских санкций и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 84,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 65 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 92,34 руб./EUR1, подорожав на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 42,95 копейки - до 88,14 руб. Курс китайского юаня поднялся на 5,9 копейки - до 11,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел в основных парах в последний торговый день недели перед выходными и на фоне введения новых антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Ранее в ходе дневных торгов рубль заметно укреплялся благодаря подготовке к налоговым выплатам июня, которые должны быть перечислены в бюджет на следующей неделе.

Очередной - 11-й - пакет санкций Евросоюза в отношении России опубликован в Официальном журнале ЕС, они вступят в силу в субботу. Ранее сообщалось, что он нацелен на борьбу против обхода санкций.

Помимо этого, в рамках новых мер ЕС ввел санкции в отношении более 100 физических и юридических лиц. В пресс-релизе совета ЕС сообщалось, что среди них - высокопоставленные военные чиновники, предприниматели, "а также российские IT-компании, которые предоставляют важнейшие технологии и программное обеспечение российской разведке, а также структурам, которые работают с ВС РФ".

В рамках 11-го пакета санкций ЕС также отменяет временные разрешения для Германии и Польши импортировать российскую нефть через трубопровод "Дружба".

Кроме того, ЕС включил "87 новых организаций в список структур, которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России", в отношении них вводят "более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий". Уточняется, что в этот список добавят в том числе компании, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.

Более того, новые меры предусматривают "расширение запрета на транзит некоторых товаров двойного назначения, например, передовых технологий, авиационных материалов, экспортируемых из ЕС в третьи страны через Россию".

Статус России в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) по итогам пленарной недели остался прежним, ее членство в группе все так же приостановлено, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Заседания группы проходили 19-23 июня в Париже.

ФАТФ 24 февраля приостановила членство РФ в группе. Тогда Росфинмониторинг заявлял, что это не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом.

При этом Россия, как следует из заявлений группы, не появилась ни в "сером", ни в "черном" списках ФАТФ.

"Российский рубль сегодня вновь продемонстрировал волатильную сессию. Утром рубль открылся ростом, подобравшись к отметке 83,7 за доллар, однако после обеда полностью его растерял и протестировал уровни выше 84,7 за доллар, минимальные значения со среды. На рынке чувствуется апатия, отражающаяся в низких объемах и невнятной динамике основных фондовых индексов. Давление на рубль и рынок оказывало ожидание результатов пленарного заседания международной организации по борьбе с отмыванием денег FATF. Итогом заседания могло быть включение России в "серый" или "черный" список стран, что затруднило бы расчеты между странами в разрезе внешней торговли", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В пятницу на российской бирже доллар не только смог удержать позиции выше 84 руб., но и сумел заметно продвинуться в сторону 85 руб. Во второй половине дня американская валюта поднималась выше 84,8 руб., что стало дневным максимумом. Впрочем, этого не хватило для повторения июньских пиков, когда USD преодолевал отметку в 85 руб. На предстоящей неделе определяющим событием для валютного рынка РФ станет день проведения налоговых платежей (28 июня). Экспортеры активизируют продажу валютной выручки в рамках подготовки к налогам, что традиционно помогает рублю. Однако ряд косвенных факторов свидетельствует в пользу того, что экспортеры уже присутствовали на валютном рынке на текущей неделе. Не исключено, что в начале следующей недели на рынке будут осуществляться уже лишь остаточные продажи валюты, поэтому поддержка рубля окажется не столь заметной. При этом без предложения валюты экспортерами рубль сразу же начинает испытывать давление, поэтому сразу после единого налогового платежа в среду российская валюта может уйти к новым локальным минимумам", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль после стартовой просадки резко укрепился, выйдя в хороший плюс. Однако в начале основной сессии российская валюта стала быстро дешеветь, обновив дневные минимумы к большинству валют. Только к евро рубль остается в умеренном плюсе благодаря снижению европейской валюты на мировом рынке из-за слабых данных по экономике ЕС. Давление на рубль продолжают оказывать относительно низкие нефтяные цены, наблюдающиеся с середины апреля. Такая конъюнктура сокращает экспортную выручку, что приводит к нехватке иностранной валюты на внутреннем рынке, в том числе из-за восстановившегося импорта. Даже приближение пика налоговых платежей, который приходится на ближайшие понедельник и среду, особо не улучшает ситуацию для рубля. Доллар в очередной раз приближался к ключевому уровню 85 руб., но, как и в предыдущие два раза на прошлой и текущей неделе, развернулся вниз. Таким образом, пока данная отметка выступает сильным техническим препятствием для продолжения роста американской валюты к рублю", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цена на нефть эталонных марок снижается в пятницу и по итогам всей недели на фоне опасений относительно того, что слишком агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками разных стран может столкнуть мировую экономику в рецессию, пишет MarketWatch.

Ухудшение экономической ситуации может привести к сокращению спроса на топливо, что негативно скажется на нефтяных котировках, отмечают аналитики.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $73,55 за баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,92%, до $68,87 за баррель.

С начала недели стоимость нефти упала более чем на 4%.

Кроме того, повышается курс американского доллара, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют. Индекс DXY, оценивающий стоимость доллара относительно шести других основных мировых валют, вырос почти на 0,5% в ходе торгов в пятницу.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 47,16 копейки, до 84,0793 руб./$1, и уменьшил курс евро на 44,97 копейки, до 91,4933 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 50,23 копейки по отношению к четвергу и составил 84,1103 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 50,76 копейки и составил 84,1799 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 526,26 млн, из которых $487,165 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 039,095 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 50,19 копейки, до 91,4374 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 40,03 копейки, до 91,6107 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR639,702 млн, из которых EUR184,137 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR455,565 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,89% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - до 8,53% годовых.