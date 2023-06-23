"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с прогнозной ценой $143,1

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с прогнозной стоимостью $143,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Ближайшие несколько кварталов для Applied Materials, вероятно, окажутся непростыми, поскольку ситуация в мировой полупроводниковой отрасли, несмотря на нынешний бум вокруг ИИ, в целом остается не самой благоприятной. Однако мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на бизнес компании. Спрос на полупроводниковое оборудование в мире, как ожидается, продолжит расти, и эмитент, учитывая сильные позиции в отрасли, будет и далее оставаться бенефициаром. В то же время акции Applied Materials, на наш взгляд, близки к своей справедливой оценке, потенциал их роста от текущего ценового уровня выглядит ограниченным", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.