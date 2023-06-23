Рубль днем умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне введения новых антироссийских санкций

Москва. 23 июня. Доллар США растет, евро незначительно понижается на Московской бирже в пятницу днем. Рубль немного дешевеет к бивалютной корзине на фоне введения новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 84,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 55 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 92,11 руб./EUR1, подешевев на 7,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,88 копейки - до 87,98 руб. Курс китайского юаня опустился на 6,8 копейки - до 11,72 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и укрепляется к евро в пятницу днем перед выходными и на фоне введения новых антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Ранее в ходе торгов рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговым выплатам июня, которые должны быть перечислены в бюджет на следующей неделе.

Очередной - 11-й - пакет санкций Евросоюза в отношении России опубликован в Официальном журнале ЕС, они вступят в силу в субботу. Ранее сообщалось, что он нацелен на борьбу против обхода санкций.

Помимо этого, в рамках новых мер ЕС ввел санкции в отношении более 100 физических и юридических лиц. В пресс-релизе совета ЕС сообщалось, что среди них - высокопоставленные военные чиновники, предприниматели, "а также российские IT-компании, которые предоставляют важнейшие технологии и программное обеспечение российской разведке, а также структурам, которые работают с ВС РФ".

В рамках 11-го пакета санкций ЕС также отменяет временные разрешения для Германии и Польши импортировать российскую нефть через трубопровод "Дружба".

Кроме того, ЕС включил "87 новых организаций в список структур, которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России", в отношении них вводят "более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий". Уточняется, что в этот список добавят в том числе компании, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.

Более того, новые меры предусматривают "расширение запрета на транзит некоторых товаров двойного назначения, например, передовых технологий, авиационных материалов, экспортируемых из ЕС в третьи страны через Россию".

"Динамика рубля в пятницу будет зависеть от активности экспортеров, которых начали поджимать сроки уплаты налогов в бюджет. Но рубль выглядит слабо и технически, и фундаментально. Сокращение экспорта при одновременном восстановлении импорта будет продолжать оказывать давление на рубль. За последние 7 дней пара "доллар-рубль" трижды подходила к поддержке 83,5, но всерьез не протестировала ее на прочность", - отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль предпринимал попытки укрепления, но пока конфигурация торгового баланса не позволяет этим попыткам достичь успеха. Рубль слабеет весьма активно приблизительно с марта. Связано это с активным ростом импорта. В первые два месяца года экспорт из РФ в Китай вырос на 31,3%, а из Китая в РФ всего на 19,8%. Картина существенно поменялась по итогам пяти месяцев. Рост китайского экспорта в РФ уже составил 75,6%, а российские поставки увеличились на 20,4%. Кроме того, в марте указом президента некоторым компаниям разрешили оставлять внешнюю выручку на зарубежных счетах. Все это привело к сокращению предложения валюты на Московской бирже и слабости рубля", - полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Цены на нефть еще больше ушли в минус днем в пятницу на фоне укрепления доллара США. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $73,4 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,2%, до $68,66 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, растет в ходе торгов на 0,6%, что понижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Ужесточение денежно-кредитной политики рядом ЦБ на этой неделе усилило опасения относительно снижения экономической активности и спроса на нефть в текущем году, пишет Investing.com. Накануне процентные ставки повысили в Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Турции.

Определенную поддержку котировкам оказывают новости о сокращении резервов в США. Данные министерства энергетики, опубликованные в четверг, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,89% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - до 8,53% годовых.