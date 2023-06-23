.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне введения новых антироссийских санкций
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку динамики ВВП РФ в 1-м квартале
Росстат незначительно улучшил оценку снижения экономики РФ в 1-м квартале - до 1,8% с объявленного ранее 1,9%. Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах почти 36 трлн рублей
 
Правительство получит полномочия в области биологической безопасности
Правительственная комиссия по законотворческой деятельности поддержала инициативу Минздрава о новых полномочиях Белого дома в области биологической безопасности (поправки предлагается внести в профильный закон), пишут "Ведомости". Минздрав...
 
МФО при пролонгации займа стали навязывать платные услуги
Микрофинансовые организации (МФО) стали навязывать платные услуги при пролонгации займа. Такие случаи ЦБ выявил у отдельных игроков, заявили "Известиям" в регуляторе. В ряде микрофинансовых компаний уже после заключения договоров потребзайма...
 
Уровень просрочки по кредиткам обновил исторический максимум
В мае резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам. По общему объему - 225 млрд руб.- он обновил исторический максимум, достигнув 12% от портфеля. При этом было просрочено почти 6% кредитных карт в штуках, максимальное число с октября...
 
23 июня 2023 года 15:37

Рубль днем умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне введения новых антироссийских санкций

Москва. 23 июня. Доллар США растет, евро незначительно понижается на Московской бирже в пятницу днем. Рубль немного дешевеет к бивалютной корзине на фоне введения новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 84,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 55 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 92,11 руб./EUR1, подешевев на 7,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,88 копейки - до 87,98 руб. Курс китайского юаня опустился на 6,8 копейки - до 11,72 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и укрепляется к евро в пятницу днем перед выходными и на фоне введения новых антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Ранее в ходе торгов рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговым выплатам июня, которые должны быть перечислены в бюджет на следующей неделе.

Очередной - 11-й - пакет санкций Евросоюза в отношении России опубликован в Официальном журнале ЕС, они вступят в силу в субботу. Ранее сообщалось, что он нацелен на борьбу против обхода санкций.

Помимо этого, в рамках новых мер ЕС ввел санкции в отношении более 100 физических и юридических лиц. В пресс-релизе совета ЕС сообщалось, что среди них - высокопоставленные военные чиновники, предприниматели, "а также российские IT-компании, которые предоставляют важнейшие технологии и программное обеспечение российской разведке, а также структурам, которые работают с ВС РФ".

В рамках 11-го пакета санкций ЕС также отменяет временные разрешения для Германии и Польши импортировать российскую нефть через трубопровод "Дружба".

Кроме того, ЕС включил "87 новых организаций в список структур, которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России", в отношении них вводят "более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий". Уточняется, что в этот список добавят в том числе компании, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.

Более того, новые меры предусматривают "расширение запрета на транзит некоторых товаров двойного назначения, например, передовых технологий, авиационных материалов, экспортируемых из ЕС в третьи страны через Россию".

"Динамика рубля в пятницу будет зависеть от активности экспортеров, которых начали поджимать сроки уплаты налогов в бюджет. Но рубль выглядит слабо и технически, и фундаментально. Сокращение экспорта при одновременном восстановлении импорта будет продолжать оказывать давление на рубль. За последние 7 дней пара "доллар-рубль" трижды подходила к поддержке 83,5, но всерьез не протестировала ее на прочность", - отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль предпринимал попытки укрепления, но пока конфигурация торгового баланса не позволяет этим попыткам достичь успеха. Рубль слабеет весьма активно приблизительно с марта. Связано это с активным ростом импорта. В первые два месяца года экспорт из РФ в Китай вырос на 31,3%, а из Китая в РФ всего на 19,8%. Картина существенно поменялась по итогам пяти месяцев. Рост китайского экспорта в РФ уже составил 75,6%, а российские поставки увеличились на 20,4%. Кроме того, в марте указом президента некоторым компаниям разрешили оставлять внешнюю выручку на зарубежных счетах. Все это привело к сокращению предложения валюты на Московской бирже и слабости рубля", - полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Цены на нефть еще больше ушли в минус днем в пятницу на фоне укрепления доллара США. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $73,4 за баррель, что на 1% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,2%, до $68,66 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, растет в ходе торгов на 0,6%, что понижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Ужесточение денежно-кредитной политики рядом ЦБ на этой неделе усилило опасения относительно снижения экономической активности и спроса на нефть в текущем году, пишет Investing.com. Накануне процентные ставки повысили в Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Турции.

Определенную поддержку котировкам оказывают новости о сокращении резервов в США. Данные министерства энергетики, опубликованные в четверг, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК, напротив, поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,89% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 б.п. - до 8,34% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - до 8,53% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 июня 2023 года 19:39
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе завершились распродажами в пятницу
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе за счет реинвестирования игроками полученных дивидендов завершились в пятницу распродажами в рамках фиксации прибыли на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за дальнейшего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, недостаточных стимулирующих мер в Китае, а также объявления новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи на неделе обновил годовой максимум в районе 2820 пунктов, после чего в пятницу упал в район 2795 пунктов.    читать дальше
.
23 июня 2023 года 19:37
Рынок акций РФ в пятницу на внешнем негативе растерял весь недельный прирост, выросли металлурги на ослаблении рубля
Москва. 23 июня. Рынок акций РФ в пятницу снизился под давлением продаж на ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, а также на фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, при этом подросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
23 июня 2023 года 19:26
Рубль в пятницу упал к доллару и евро перед выходными днями и на фоне введения новых антироссийских санкций
Москва. 23 июня. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов пятницы. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне введения новых антироссийских санкций и перед выходными днями.    читать дальше
.
23 июня 2023 года 18:38
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с прогнозной ценой $143,1
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с прогнозной стоимостью $143,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Ближайшие несколько кварталов для Applied Materials,...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 18:14
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Darden Restaurants до $180
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской сети ресторанов Darden Restaurants со $187 до $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Долгосрочная рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами. "Прибыль эмитента за...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 17:33
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Whoosh
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Whoosh, компания обладает потенциалом дальнейшего роста, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной. "Whoosh опубликовал сильные операционные результаты за время с 1...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 17:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции TSMC с целью $124,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) с целью $124,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,75%, стоп-приказ: $93,4, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 16:36
Рубль может ослабнуть до 85-87 руб./$1 после ухода фактора налоговых платежей - "Открытие Инвестиции"
Рубль может ослабнуть до 85-87 руб./$1 после окончания июньского налогового периода, полагает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Рубль пытался укрепляться в первой половине торговой сессии в пятницу, но к середине дня...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 16:02
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Warner Bros. Discovery до $17
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Warner Bros. Discovery с $19,5 до $17 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 40% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 15:37
Возможно снижение цены акций Ford Motor в ближайшие два месяца - Freedom Finance Global
Динамика продаж электромобилей компании может способствовать снижению котировок акций Ford Motor в ближайшие два месяца на фоне динамики продаж электромобилей компании, считает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "Цена акций эмитента с начала июня выросла на 16,1%. Данной динамике...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 15:08
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Башнефти с целью 1880 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Башнефти" с целью 1880 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 2176 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Операционные результаты компании...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 14:36
Индекс Мосбиржи завершит торги пятницы, вероятно, в диапазоне 2750-2820п - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи завершит торговую сессию пятницы, вероятно, в диапазоне 2750-2820 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС составляет 1030-1060 пунктов, говорится в комментарии аналитик Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Наш ориентир для курса рубля на окончание торгового дня: 82,65-85...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 13:46
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Parker Hannifin
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Parker Hannifin Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $390 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы считаем, что эта компания с высоким уровнем управления добьется своих долгосрочных целей - увеличения...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 13:16
Среднесрочная техническая картина по золоту ухудшилась - "Финам"
Среднесрочная техническая картина по котировкам золота ухудшилась, возможно снижение к уровню $1860 за тройскую унцию, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Две последние сессии начал восстанавливаться индекс доллара. Этот фактор давит на стоимость золота -...    читать дальше
.
23 июня 2023 года 12:51
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Whoosh
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций сервиса по аренде самокатов и электровелосипедов Whoosh, сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова. "Whoosh неожиданно выпустил операционные результаты с 1 января по 21 июня 2023 года. Количество поездок с начала...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.