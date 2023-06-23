"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Башнефти с целью 1880 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Башнефти" с целью 1880 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 2176 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Операционные результаты компании могут ухудшиться. Ранее в моменты сокращения добычи в России показатели "Башнефти" снижались сильнее, чем у других представителей рынка: на 33% в месячном выражении в апреле 2022 года и на 31% в годовом выражении в 2020 году. В мае РФ вышла на добровольное сокращение добычи на 500 000 баррелей в сутки, и мы полагаем, что в этот раз динамика добычи эмитента также будет выглядеть хуже, чем у других нефтяных компаний", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне сопротивления. При объеме короткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2176 руб. риск на портфель составит 0,33%", - указывают аналитики "Финама".

"Башнефть" - крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию.

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