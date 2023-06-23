Индекс Мосбиржи завершит торги пятницы, вероятно, в диапазоне 2750-2820п - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи завершит торговую сессию пятницы, вероятно, в диапазоне 2750-2820 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС составляет 1030-1060 пунктов, говорится в комментарии аналитик Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Наш ориентир для курса рубля на окончание торгового дня: 82,65-85 руб./$1, 90,4-93,3 руб./EUR1, 11,5-11,9 руб. за юань. Котировки нефти марки Brent, скорее всего, продолжат колебания в пределах $71,5-75 за баррель", - указывает эксперт инвесткомпании.

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