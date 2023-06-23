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Hang Seng теряет 2%

S&P 500 и Nasdaq в четверг выросли, Dow Jones завершил торги слабым снижением. Азиатские рынки акций падают в пятницу. Цены на нефть снижаются на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в четверг, при этом Dow Jones завершил торги незначительным снижением.

Инвесторы оценивали статистику и заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который вновь дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой ставки.

Пауэлл считает обоснованным повышение ставки в 2023 году еще несколько раз, однако решения Федрезерва будут зависеть от экономических данных. "Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава американского ЦБ в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в четверг.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 264 тыс. человек, что является максимальным уровнем с октября 2021 года, сообщило министерство труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали 259 тыс.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на $3,1 млрд (на 1,5%) и достиг $219,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале он составлял $216,2 млрд, а не $206,8 млрд, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,2% с объявленного ранее уровня октября-декабря - до $217,5 млрд.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и составили 4,3 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов. Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение показателя.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) выросли в четверг на 2% после сильнейшего за два месяца падения по итогам предыдущих торгов. Между тем аналитики Barclays заявили о том, что стоимость производителя электромобилей выросла слишком высоко за период ралли, которое началось в апреле, и не соответствует фундаментальным показателям.

Цена бумаг Root Inc. взлетела более чем на 34% после того, как The Wall Street Journal сообщила о том, что Embedded Insurance претендует на покупку этой компании, которая специализируется на автостраховании.

Акции NRG Energy (SPB: NRG) подорожали на 3,1%. Как пишут СМИ, Elliott Investment Management добивается смены главного исполнительного директора этой энергетической компании. По данным источников, инвесткомпания уже ведет переговоры с кандидатами на замену главе NRG Маурисио Гутьерресу. В мае Elliot заявила, что владеет пакетом акций энергокомпании на $1 млрд (около 13%).

Помимо этого повысилась стоимость Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,8%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,7%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 0,5%.

В то же время цена бумаг Boeing Co. (SPB: BA) упала на 3,1% на новости о забастовке в Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR), в результате которой была приостановлена работа завода этой компании. Boeing является крупнейшим клиентом Spirit (ее акции рухнули на 9,4%).

Darden Restaurants (SPB: DRI), оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль на 12%, а также дала сильный прогноз на текущий фингод. Несмотря на это, котировки акций компании снизились на 2,6%.

Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 4,81 пункта (на 0,01%) и составил 33946,71 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и International Business Machines (SPB: IBM), подешевевшие примерно на 1,9%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день увеличилось на 16,2 пункта (на 0,37%) и достигло 4381,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 128,41 пункта (0,95%) и завершил сессию на отметке 13630,61 пункта.

Азиатские рынки акций падают в пятницу на фоне сокращения аппетита к риску в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков.

Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк - на 25 б.п.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ может поднять ставку еще дважды в этом году.

Биржи Китая 23 июня закрыты по случаю Праздника драконьих лодок.

Лидером снижения в Азии в пятницу стал Гонконг, открывшийся после выходного накануне, индекс Hang Seng теряет 2%.

Бумаги Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) теряют в цене 6,1%, Budweiser Brewing - 3,3%, Geely Automobile - 3,9%, Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology - 3,7%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал в ходе торгов на 1,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии в июне упал до 49,8 пункта с 50,6 пункта в мае, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Значение PMI ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе.

Июньский PMI сферы услуг в Японии опустился до 54,2 пункта с 55,9 пункта, сводный индикатор - до 52,3 пункта с 54,3 пункта.

Данные министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, также опубликованные в пятницу, показали ослабление темпов роста потребительских цен в стране в мае до 3,2% в годовом выражении с 3,5% месяцем ранее.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в прошлом месяце замедлился до 3,2% с апрельских 3,4%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 14 месяцев подряд.

Акции Mitsubishi Corp. теряют в цене 5% в ходе торгов, Mitsui & Co. - 5,4%, Fast Retailing - 3%, Toyota Motor - 2,3%, Sony Group - 2%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,5% вслед за снижением котировок бумаг финансовых и нефтяных компаний.

Стоимость акций Commonwealth Bank уменьшилась на 1,9%, Westpac Banking - на 2%, Macquarie Group - на 1,9%. Бумаги Woodside Energy и Santos подешевели на 5,1% и 4,9% соответственно.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi в пятницу теряет 0,9%.

Цены на нефть продолжают опускаться в пятницу и завершают неделю снижением на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк - на 25 б.п.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ может поднять ставку еще дважды в этом году.

"Мировые центробанки продолжают добиваться замедления инфляции, даже если принимаемые ими для этого меры толкают экономику к рецессии, и нефтяной рынок реагирует соответствующим образом", - отмечает аналитик CMC Markets U.K. Майкл Хьюсон.

"Более резкое, чем ожидалось, повышение ставок Банком Англии и норвежским ЦБ, а также "ястребиные" сигналы от Федрезерва, отрицательно сказываются на ожиданиях трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть", - приводит слова Хьюсона Market Watch.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $73,42 за баррель, что на $0,72 (0,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $2,98 (3,9%) до $74,14 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,73 (1,05%), до $68,78 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $3,02 (4,2%), до $69,51 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в четверг, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тыс.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 479 тыс. баррелей, дистиллятов - на 434 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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