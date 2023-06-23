Среднесрочная техническая картина по золоту ухудшилась - "Финам"

Среднесрочная техническая картина по котировкам золота ухудшилась, возможно снижение к уровню $1860 за тройскую унцию, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Две последние сессии начал восстанавливаться индекс доллара. Этот фактор давит на стоимость золота - котировки драгметалла к концу недели опустились до $1915 за тройскую унцию - минимум с середины марта текущего года. Среднесрочная техническая картина по драгметаллу ухудшилась, поскольку сейчас цены ушли вниз из зоны месячной консолидации $1935-1985/унцию, и теперь есть вероятность их снижения в район $1860/унцию", - указывает эксперт.

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