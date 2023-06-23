Индекс Hang Seng может продолжить снижение в ближайшие дни - БКС Экспресс

Индекс Hang Seng может продолжить умеренное снижение в ближайшие торговые дни, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в пятницу продолжает снижение на фоне ухудшения настроений инвесторов из-за отсутствия значимых драйверов для роста. Динамика торговой сессии изменила техническую картину. В ближайшие дни индекс может продолжить умеренное снижение, и, если не случится значительных негативных событий, возможен локальный отскок от уровня 18500 пунктов. Вероятно ли падение к 17500 пунктам? Да, но это может стать для инвесторов хорошей возможностью для торговли", - отмечает аналитик в комментарии.

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