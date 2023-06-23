Рынок акций РФ утром просел ниже 2780п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, подросла Башнефть на новостях

Москва. 23 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу ускорил нисходящую коррекцию из-за фиксации прибыли игроками перед выходными на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent откатилась ниже $74 за баррель) из-за ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, а также на фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи откатился ниже 2780 пунктов, при этом подросли бумаги "Башнефти" на дивидендных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2776,91 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1043,79 пункта (-1,2%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 83,8 рубля (-0,25 рубля).

Совет ЕС в пятницу утвердил очередной - 11-й - пакет санкций против России, он предусматривает включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров через РФ.

ЕС запретил доступ в порты стран Евросоюза судов, осуществляющих перевалку с судна на судно российской нефти, продаваемой с нарушением price-cap. также ЕС запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -2,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2%), ПАО "Плюс" (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -1% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Подросли акции "Башнефти" (+0,2%, до 2133,5 рубля; +0,8% "префы", до 1782 рубля).

Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, сообщила в пятницу компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 июля. Всего на выплату дивидендов "Башнефть" направит 35,507 млрд рублей. Компания не раскрывала финансовые показатели за 2022 год ни по РСБУ, ни по МСФО.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в пятницу на рынке будет преобладать коррекция вниз на фоне просадки нефтяных цен и мировых рынков, а также по причине отсутствия желания у многих инвесторов долго ждать существенного роста своих позиций. Для спекулятивно настроенных участников ситуация сейчас более благоприятная, полагает эксперт.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в преддверии выходных на рынке вероятно преобладание продавцов. Каких-то очевидных катализаторов для роста индекса МосБиржи в краткосрочной перспективе пока нет, поэтому усилить свой напор могут продавцы. Однако любое улучшение внешнего фона может позитивно сказаться на российском рынке.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу негативный, высокие ставки центробанков продолжают пугать глобальный рынок. Впереди публикация предварительных индексов деловой активности по различным странам и высока вероятность, что статистика будет хуже ожиданий. Рубль укрепляется в утренние часы, что может стать дополнительным фактором давления на акции экспортеров, полагает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, "медвежье" давление на рынок акций в пятницу сохранится.

Внешний фон продолжает ухудшаться. Нефть в конце недели остается под давлением продаж, несмотря на достаточно хорошие данные по запасам нефти в США - статистика лишь на короткое время приостановила нисходящее движение цен. Сильная поддержка по нефти Brent расположена в районе $72 за баррель, полагает эксперт.

Основной причиной распродаж нефтяных контрактов, а также другого сырья выступают страхи дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС США и других центробанков. Даже турецкий ЦБ впервые за два года увеличил ставку, причем сразу с 8,5% до 15%. Впрочем, при инфляции в Турции в 40%, ставку можно смело поднимать еще вдвое, считает Антонов.

Кроме дешевеющей нефти на рынок акций будет давить и "фактор пятницы". Поддержка по индексу МосБиржи прорисовывается в районе 2780 пунктов, при ее пробитии рынок захочет скатиться еще на 50 пунктов ниже, полагает представитель "Алор брокер".

В США накануне в рамках коррекции после недельного снижения выросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+1%), слабо просел Dow Jones (-0,01%). Инвесторы оценивали статистику и заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, который вновь дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой ставки.

Пауэлл считает обоснованным повышение ставки в 2023 году еще несколько раз, однако решения Федрезерва будут зависеть от экономических данных. "Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава американского ЦБ в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в четверг.

Между тем в Азии в пятницу на фоне сокращения аппетита к риску в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, гонконгский Hang Seng после выходного четверга потерял 1,6%, биржи Китая 23 июня закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк - на 25 б.п.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии в июне упал до 49,8 пункта с 50,6 пункта в мае, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Значение PMI ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Июньский PMI сферы услуг в Японии опустился до 54,2 пункта с 55,9 пункта, сводный индикатор - до 52,3 пункта с 54,3 пункта.

Данные министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, также опубликованные в пятницу, показали ослабление темпов роста потребительских цен в стране в мае до 3,2% в годовом выражении с 3,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение инфляции до 4,1%.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце замедлился до 3,2% с апрельских 3,4%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 14 месяцев подряд.

Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,2%, указывает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в июне вырос по итогам пятого месяца подряд - до максимума с января 2022 года, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Значение показателя увеличилось до минус 24 пунктов по сравнению с минус 27 пунктами в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение до минус 26 пунктов.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают снижение и завершают неделю в "минусе" на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,91 за баррель (-1,7% и -3,9% накануне), августовская цена WTI - $68,24 за баррель (-1,8% и -4,2% в четверг).

Данные министерства энергетики США, опубликованные в четверг, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тыс.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-9,8%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-5,1%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,9%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-3,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-3,6%).

Выросли акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+16,9%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+6,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,77 млрд рублей (из них 2,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,27 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,21 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").