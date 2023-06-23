Котировки нефти вряд ли опустятся ниже $70-72/барр. - ПСБ

Уход котировок нефти марки Brent ниже $70-72 за баррель в настоящее время маловероятен, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Котировки нефти марки Brent продолжают находиться под умеренным давлением в первой половине торговой сессии в пятницу. Инерционно они тяготеют к минимумам года, району $70-72 за баррель. Рассчитываем, что эта зона будет удержана, так как текущее ослабление рынка нефти мы связываем больше с конъюнктурными факторами локального характера (корректировать наши ожидания по спросу в США на невыразительных недельных данных считаем преждевременным)", - пишет эксперт в комментарии.

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