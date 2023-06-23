"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Expedia Group до $123

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американского онлайн-турагентства Expedia Group со $110 до $123 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Expedia отчиталась о высоком объеме бронирований в 1К23, а по итогам 2023 года может показать рост прибыли выше среднего по аналогам. Мы ожидаем ускоренное восстановление в 2023 году и прибыли на уровне $10,84/акцию за счет отложенного спроса на туристические поездки. Кроме того, эмитент может сыграть на росте своего онлайн-маркетплейса VRBO, который предлагает сезонное бронирование помещений от собственников. Мы видим дальнейший потенциал роста котировок бумаг", - указывают аналитики.

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