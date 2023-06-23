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Главная / Мнения аналитиков / Возможно усиление активности продавцов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
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23 июня 2023 года 10:00
Возможно усиление активности продавцов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
Возможно усиление активности продавцов на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу с учетом конъюнктуры внешних рынков, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Внешний новостной фон на утро пятницы для сегмента рублевых гособлигаций складывается преимущественно негативно. Цены на нефть продолжают снижение, двигаясь к отметке $73,4 за баррель (минус 1% к закрытию четверга). Повышение ставок мировыми Центробанками способствует снижению склонности к риску на глобальных рынках. С учетом такой конъюнктуры активность продавцов на рынке ОФЗ в пятницу может усилиться, доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов. На этом фоне индекс доходности гособлигаций RGBI может вырасти до 9,8%", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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