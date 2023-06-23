Цены рублевых корпбондов в пятницу могут умеренно просесть на внешнем негативе

Москва. 23 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут умеренно просесть на фоне ухудшения конъюнктуры мировых рынков капитала из-за дальнейшего ужесточения монетарной политики мировых центробанков и сигналах от Федрезерва США о вероятном росте ставок в будущем для борьбы с инфляцией, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+1%) в рамках коррекции после недельного снижения, незначительно просел Dow Jones (-0,01%). Инвесторы оценивали статистику и заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, который вновь дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой ставки.

Пауэлл считает обоснованным повышение ставки в 2023 году еще несколько раз, однако решения Федрезерва будут зависеть от экономических данных. "Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава американского ЦБ в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в четверг.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 264 тыс. человек, что является максимальным уровнем с октября 2021 года, сообщило министерство труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали 259 тыс.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на $3,1 млрд (на 1,5%) и достиг $219,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале он составлял $216,2 млрд, а не $206,8 млрд, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,2% с объявленного ранее уровня октября-декабря - до $217,5 млрд.

Между тем в Азии в пятницу на фоне сокращения аппетита к риску в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, гонконгский Hang Seng после выходного четверга теряет 1,9%, биржи Китая 23 июня закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк - на 25 б.п.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии в июне упал до 49,8 пункта с 50,6 пункта в мае, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Значение PMI ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Июньский PMI сферы услуг в Японии опустился до 54,2 пункта с 55,9 пункта, сводный индикатор - до 52,3 пункта с 54,3 пункта.

Данные министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, также опубликованные в пятницу, показали ослабление темпов роста потребительских цен в стране в мае до 3,2% в годовом выражении с 3,5% месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение инфляции до 4,1%.

Подъем цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце замедлился до 3,2% с апрельских 3,4%. Показатель остается выше целевого уровня Банка Японии в 2% уже 14 месяцев подряд.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу продолжают снижение и завершают неделю в "минусе" на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:46 МСК в пятницу составила $73,57 за баррель (-0,8% и -3,9% накануне), августовская цена WTI - $68,9 за баррель (-0,9% и -4,2% в четверг).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 июня немного сократилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,578 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,698 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали незначительную смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг подрос всего на 0,01% и составил 110,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, до 866,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,49%), "Транснефть АК-001P-08" (+0,3%) и "Самолет ГК-БО-П11" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "СистемаАФК-1Р-09" (-0,6%), "РЖД 001P-05R" (-0,31%) и "Роснефть 001Р-04" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что лизинговая компания ООО "Бэлти-гранд" полностью разместила выпуск облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 14% годовых. Ставки 2-44 купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - около 3,5 лет (1320 дней), с учетом амортизации дюрация составит около 2-х лет. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го и 31-го купонов, 5% от номинала - в даты окончания 11-го, 18-го, 21-го, 25-26, 28-29, 32-го, 34-35, 37-38 и 40-го купонов, 7% от номинала - в дату окончания 42-го купона и оставшиеся 8% - в дату погашения 44-го купона.

ЛК "Европлан" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 12 млрд рублей на уровне 10,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,65% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 22 июня, объем размещения был увеличен с 5 млрд до 12 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в дату окончания 7-8 купонов, в результате дюрация составит около 1,8 года. Техразмещение запланировано на 27 июня.

ГК "Автодор" 23 июня с 11:30 до 14:30 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-005P-01 объемом 20 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона -премия 175 б.п. к ОФЗ на сроке 2,2 года. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация - 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату окончания 1-го купона, 80% - в дату погашения выпуска. Техразмещение запланировано на 29 июня.

"ВИС финанс" 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 475 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Длительность 1-го купона составит 54 дня, со 2-го по 12-ый купоны - 91 день, 13-го купона - 97 дней. Срок обращения выпуска - примерно 3,2 года (1152 дня). Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Техразмещение запланировано на 30 июня.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" планирует 27 июня с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних ипотечных облигаций серии БО-001P-34 объемом 17,4 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ориентир купона - ключевая ставка Банка России + не более 120 б.п. Продолжительность 1-го купона составит два месяца, 2-го и последующих - 1 месяц (с датами выплат: 28-го числа каждого месяца). Техразмещение запланировано на 29 июня. Участвовать в размещении смогут только квалифицированные инвесторы.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 27 июня начнет размещение двух выпусков облигаций серии 003Р-03 на 6,622 млрд рублей и серии 004Р-02 на 15,45 млрд рублей, а 29 июня - выпуска облигаций серии 006Р-01 на 1,578 млрд рублей. Все займы будут размещены по закрытой подписке, потенциальный приобретатель - Минфин РФ. Срок обращения облигаций серий 003Р-03 и 004Р-02 составит 16,4 года, по ним предусмотрена амортизация, начиная с 8-го купонного периода. Срок обращения серии выпуска 006Р-01 - 7 лет, амортизация начинается по окончании 1-го купона.

Россельхозбанк 28 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БO-12-002P объемом 20 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 140 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 30 июня.

ООО "Аренза-про" (бренд Arenza) перенесло с 4 июля на 29 июня сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 13,50-13,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 14,37-14,65% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона - 30% номинальной стоимости. В результате дюрация составит около 1,9 лет. Техразмещение запланировано на 4 июля.

АО "Башкирская содовая компания" (MOEX: BASC) (БСК, Стерлитамак) перенесло на первую декаду июля сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Первоначально книгу планировалось открыть во второй половине июня. Ориентир доходности - премия не выше 250 б.п. к ОФЗ на сроке 2,5 года. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года. Средства от размещения выпуска планируется направить на рефинансирование краткосрочной части кредитного портфеля, которая колеблется в размере плюс/минус 20 млрд рублей, включая 5 млрд рублей - по облигационному займу с погашением в 2025 году.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 15-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 23-28-го купонов облигаций 32-й серии в размере 9,8% годовых. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей были размещены в июле 2012 года. Выпуск размещен на 20 лет, ставка текущего купона - 9,9% годовых. По займу 12 июля предстоит исполнение оферты.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 54-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Девелопер "Джи-групп" выкупил по оферте 332 тыс. 341 облигаций серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 750 рублей). Текущее количество бумаг выпуска в обращении 2 млн 430,337 тыс. облигаций, таким образом, компания выкупила около 13,7% займа. Ранее сообщалось, что компания выставила по выпуску четыре добровольных оферты общим объемом до 2 млн 175 тыс. штук - на 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. "Джи-групп" разместила 3-летние бонды серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей в августе 2021 года по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12 купонов. Кроме того, компания досрочно погасила часть выпуска в связи с нарушением ковенанты об аудите отчетности одной из фирм "большой четверки". В результате на текущий момент объем выпуска составляет 1,8 млрд рублей.

ООО "ЛайфСтрим" приобрело по оферте 27 тыс. 881 облигацию серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 9,29% выпуска. Компания 24 мая выставила пять оферт по 3-летним облигациям серии БО-П01 объемом 300 млн руб. - на 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. "ЛайфСтрим" приобретет до 100% эмиссии. Период предъявления бумаг к первой оферте - с 5 июня по 9 июня, ко второй - с 13 июня по 20 июня, к третьей - с 21 июня по 27 июня, к четвертой - с 28 июня по 4 июля и к пятой - с 5 июля по 11 июля. "ЛайфСтрим" разместил облигации серии БО-П01 в феврале 2021 года по ставке 10% годовых.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" выставил на 12 июля оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии ПБО-02-01. Количество приобретаемых облигаций - не более 10 млн штук, цена - 100% от непогашенной номинальной стоимости (номинал 1 тыс. рублей), плюс НКД. Период предъявления бумаг к оферте с 4 по 10 июля. Компания разместила 2-летний выпуск на 15 млрд рублей в октябре 2021 года по ставке квартального купона 9,5% годовых до погашения.