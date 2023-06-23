Драйверов для выхода курса рубля из диапазона 83-85 руб./$1 пока нет - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, завершит торговую сессию в пятницу легким снижением в диапазоне 83-85 руб./$1 в преддверии выходных, однако явных драйверов для выхода из коридора пока не наблюдается, сообщается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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