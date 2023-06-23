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23 июня 2023 года 09:00

Рубль слегка снижается к доллару и стабилен к юаню на старте торгов под давлением негатива на мировых рынках

Москва. 23 июня. Доллар США слегка растет, юань почти стабилен на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль немного слабеет на фоне преобладающего негатива на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 84,24 руб./$1 (+19,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 63,48 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 11,65 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и почти не меняется к юаню на старте торгов на фоне снижающейся нефти и просевшего "аппетита к риску" на глобальных рынках. Ключевым фактором для нацвалюты остаются нефтяные котировки - утром в пятницу они продолжили снижение, темпы которого, впрочем, замедлились. По итогам предыдущей сессии падение нефти оказалось существенным (более 4%) после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Выступая в банковском комитете Сената в четверг, глава регулятора заявил, что возвращение инфляции к целевому уровню ЦБ в 2% займет много времени и подъем базовой процентной ставки еще дважды в 2023 году можно считать обоснованным. Похожие заявления были сделаны в среду в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл также сказал, что ФРС усилит надзор за банками среднего размера.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз цен на нефть и природный газ на 2023-2024 годы в рамках базового сценария развития событий. Понижение прогноза цен на нефть на текущий год "отражает более слабый краткосрочный спрос и опасения по поводу замедления глобального экономического роста и сохраняющихся устойчивых поставок нефти, особенно из России, которая переориентировала свой экспорт в Азию", сообщается в отчете агентства.

Хотя сокращение добычи, о котором недавно объявили Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+, оказало некоторую поддержку спотовым котировкам, добывающие мощности этих государств остаются готовыми к наращиванию производства в случае необходимости.

США и Канада, вероятно, незначительно увеличат добычу во втором полугодии 2023 года и в 2024 году, прогнозируют аналитики агентства.

Оценки стоимости нефти в 2025-2026 годах и далее были повышены на ожиданиях постепенного увеличения спроса, по крайней мере, в следующие пять-семь лет. Этот спрос в конечном итоге будет удовлетворен за счет роста добычи в странах ОПЕК+, Северной Америке и, возможно, в некоторых других регионах.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $73,43 за баррель, что на 0,96% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $68,81 за баррель, что на 1,01% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу демонстрируют преимущественно негатив: японский Nikkei 225 уменьшился на 1,61%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,03%, южнокорейский Kospi снизился на 0,73%, австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,11%. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Праздника драконьих лодок.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в четверг, при этом Dow Jones завершил торги незначительным снижением. Инвесторы оценивали статистику и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном продолжении подъема базовой ставки американским ЦБ.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 264 тыс. человек, что является максимальным уровнем с октября 2021 года, сообщило министерство труда страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали 259 тыс.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и составили 4,3 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов. Это стало неожиданностью для экспертов, которые прогнозировали снижение показателя.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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