Вероятно повышение ставки ЦБ РФ в июле - Freedom Finance Global

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 21 июля 2023 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Из-за роста цен на бензин и дизельное топливо за прошедшую неделю потребительские цены на следующей неделе могут вновь развернуться вверх. Этот же тренд подтверждает индекс цен производителей за май (PPI), рост которого ускорился почти в полтора раза месяц к месяцу из-за ослабления рубля. PPI выступает опережающим индикатором для инфляции. И хотя летом она традиционно замедляется, так как дешевеют многие виды сельхозпродукции, в текущем году годовые темпы инфляции будут исчисляться от очень низких показателей лета 2022 года, когда в отдельные недели фиксировалась дефляция. С учетом этого текущим летом дефляцию мы уже не ожидаем и прогнозируем повышение ставки российским ЦБ на июльском заседании", - указывает эксперт в комментарии.

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