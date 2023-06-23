Возможно сохранение давления на рынок акций РФ в пятницу - БКС Экспресс

Возможно сохранение давления на российский рынок акций в течение торговой сессии в пятницу, полагает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Скачки котировок акций на рынке акций РФ в целом все чаще имеют краткосрочный характер и оперативно отыгрываются в обратную сторону. В отсутствие убедительных драйверов для роста вклад спекулянтов в позитивную динамику отдельных "фишек" ощущается все острее. Привычное состояние оптимизма, сформировавшееся на рынке после четырех месяцев непрерывного роста, все еще располагает к повышенной покупательской активности. Но участников интересует преимущественно быстрая прибыль, и пересиживать просадку на годовых максимумах желающих немного, - пишет аналитик в обзоре. - Перед выходными давление на российские акции может сохраняться. Это не обязательно приведет к углублению коррекции, но шансов на полноценное восстановление немного. Индекс Мосбиржи может удержаться выше 2780 пунктов. Если же инструмент закроет день ниже, то на следующей неделе не исключено ухудшение настроений и дальнейший спуск с первой целью 2740-2750 пунктов".

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