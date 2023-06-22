.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в четверг незначительно просел во главе с НЛМК, выросли "префы" Сургутнефтегаза
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку динамики ВВП РФ в 1-м квартале
Росстат незначительно улучшил оценку снижения экономики РФ в 1-м квартале - до 1,8% с объявленного ранее 1,9%. Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах почти 36 трлн рублей
 
В РФ создадут единое приложение для поиска электрозаправок
Правительство России прорабатывает создание единого приложения - агрегатора заправок для электромобилей (ЭЗС). Об этом "Ведомостям" рассказал замминистра экономического развития Максим Колесников. По его словам, такой сервис должен появиться до...
 
Согласие заемщиков на допуслуги оформят отдельным заявлением
Банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров. Также не допускается выражения кредитором согласия за клиента в любом ином виде, следует из поправок ко второму чтению...
 
НДС для апартаментов
Для застройщиков, занимающихся возведением апартаментов, могут ввести НДС. Госдума в первом чтении приняла соответствующий законопроект. Документ внесен правительством, поправки к нему должны быть готовы не позднее 4 июля этого года. Заместитель...
 
22 июня 2023 года 19:39

Рынок акций РФ в четверг незначительно просел во главе с НЛМК, выросли "префы" Сургутнефтегаза

Москва. 22 июня. Рынок акций РФ в четверг незначительно просел из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне негативной динамики внешних площадок на сигналах Федрезерва о продолжении ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией. Индекс Мосбиржи остался в районе 2815 пунктов, лидерами отката выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината", выросли "префы" "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2815,83 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1056,18 пункта (-0,15%); цены большинства blue chips снизились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 мск стоил 84 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,3%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Совет директоров "Полюса" в четверг признал нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR и одобрил их прекращение и делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении компании.

О своем решении она уведомила депозитария программ, The Bank of New York Mellon (SPB: BK). "Полюс" рекомендует держателям депозитарных расписок обращаться в депозитарий, чтобы обсудить с BNYM возможные варианты осуществления своих прав в связи с завершением программ.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, торги в четверг на рынке акций РФ прошли без явно выраженного тренда, обороты торгов сократились, как и реакция рынка на санкционные новости. Рубль прекратил резкое ослабление, а Минфин РФ выполнил свой план по размещениям на II квартал.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс Мосбиржи в четверг курсировал вблизи годовых вершин, поскольку покупатели продолжают реинвестировать в рынок выплаченные ранее дивиденды. В то же время сложная ситуация в геополитике, стойкость рубля в преддверии налогового периода, а также нахождение индекса Мосбиржи у годового максимума формируют осторожный, выборочный спрос. Приближение выходных может сдерживать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 июня - 2725-2825 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, глава ФРС Пауэлл подтвердил планы продолжения цикла повышения ключевой ставки в текущем году, хотя и более плавными темпами. Эти заявления были негативно встречены на американских фондовых и мировых сырьевых площадках.

Во "втором эшелоне" на российском рынке спросом у покупателей пользовались акции "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+30,5%) после заявлений премьер-министра РФ Михаила Мишустина об инвестициях в совместные с Катаром проекты 160 млрд руб. и расширении транспортных коридоров в юго-восточном направлении. Цена на нефть упала, реагируя на "ястребиный" тон главы ФРС. Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 23 июня - диапазон 2750-2850 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ проходит фиксация прибыли по ряду эмитентов, однако массированных распродаж не наблюдается.

Поддержку "префам" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,8%) оказало опровержение правительством Венгрии сообщений о планируемом запрете поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в рамках 11-го пакета санкций ЕС. Вместо этого, по данным Будапешта, запретить планируется поставки по северной ветке, которая на данный момент уже не используется.

Акции ПАО "Полюс" в течение торгов обновили максимум с мая 2022 года. Интерес к бумагам в последние сессии обеспечивается спекуляциями на тему возможной покупки российских активов Polymetal.

В Европе британский индекс FTSE 100 упал после повышения процентной ставки Банком Англии с 4,5% до 5%: регулятор пошел на более масштабное ужесточение денежно-кредитной политики (вместо увеличения ставки на 25 базисных пунктов) после выхода накануне данных о высокой потребительской инфляции в Великобритании.

Не исключено, что западные фондовые площадки вступят в новую фазу нисходящей коррекции ввиду перспективы сохранения жестких денежно-кредитных условий как в Европе, так и в США. Индексы Мосбиржи и РТС не показывают значительных изменений, ожидая поступления новых драйверов движения и сигналов с валютного рынка, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, на рынке акций РФ пока не получается полноценной коррекции. Индекс Мосбиржи после локальной просадки к 2805 пунктам почти ликвидировал все потери. Золотодобывающая компания "Полюс" решила уйти с Лондонской биржи. NASDAQ отказал HeadHunter (MOEX: HHRU) в сохранении листинга - апелляция компании была отклонена. Однако расписки HeadHunter в четверг выросли на 2,7%, поскольку листинг на NASDAQ не сказывается на инвестиционном кейсе компании, констатирует аналитик.

Выросли акции "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+7,4%) - в эту пятницу состоится собрание акционеров, на котором ожидается утверждение выплаты дивидендов. Акционеры ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-0,3%, до 70,19 рубля) решили провести делистинг акций - бумаги у несогласных будут выкупаться по цене 72 руб. за штуку. Вероятно, что именно в этом решении кроются причины непредсказуемого роста акций "Ашинского метзавода" в последние месяцы, считает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,2-0,8%), в США динамика смешанная (индекс Dow просел на 0,1%, S&P500 и Nasdaq растут на 0,1-0,7%).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе не изменилось и составило 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень с октября 2021 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 259 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали 260 тыс.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в этом году. Как заявил в четверг глава ФРС в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике, Федрезерв обещает сделать правильные выводы из краха Silicon Valley Bank, который обанкротился в марте этого года. Также Пауэлл сказал, что усилит надзор за банками среднего размера.

Он отметил, что возвращение инфляции к целевому уровню в 2% займет много времени. Однако замедление инфляции до этих отметок имеет решающее значение для поддержания долгосрочного "здоровья" экономики страны.

На нефтяном рынке цены в четверг вновь упали после роста накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $74,09 за баррель (-3,9% и +1,6% в среду), августовская цена WTI - $69,38 за баррель (-4,3% и +1,9% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,83 млн баррелей (ожидался рост на 0,45 млн), запасы бензина выросли на 479 тыс. баррелей (ожидался рост на 0,8 млн), резервы дистиллятов увеличились на 434 тыс. баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали позитивные комментарии заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна относительно ситуации в китайской экономике, отмечает Market Watch. "Экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии", - приводит "Синьхуа" слова Хэ Лифэна.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-2,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+30,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+15,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+11,1% и +13,4% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+7,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,3%).

Спецкомиссия Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter (+2,7% ADR) с американской биржи по итогам рассмотрения соответствующей апелляции компании, говорится в сообщении рекрутингового сервиса. В опубликованном в среду сообщении HeadHunter говорится, что она не будет повторно оспаривать решение спецкомиссии Nasdaq (письменное решение получено 6 июня). После завершения процедуры делистинга основным торговым рынком для расписок HeadHunter останется Мосбиржа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 34,38 млрд рублей (из них 4,71 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 4,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 июня 2023 года 19:37
Рубль незначительно подешевел к доллару и евро по итогам четверга, несмотря на сильное падение цен на нефть
Москва. 22 июня. Доллар США и евро немного повысились на Московской бирже по итогам четверга; рубль лишь слега понизился к бивалютной корзине, проигнорировав сильное падение цен на нефть.    читать дальше
.
22 июня 2023 года 19:32
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику на фоне снижения UST
Москва. 22 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику, несмотря на заметное снижение цен US Treasuries. Котировки UST опустились на фоне очередных заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла относительно высокой вероятности дальнейшего ужесточения политики регулятора. Суверенные спреды при этом немного изменились к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ.    читать дальше
.
22 июня 2023 года 19:05
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Darden Restaurants
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций американского ресторатора Darden Restaurants с прогнозной ценой $174 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,6% от текущего уровня, на фоне в целом положительного отчета эмитента за четвертый квартал 2023 финансового года, сообщается в...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 18:37
"БКС МИ" начал анализ Viatris с рекомендацией "держать" для его акций
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") начал аналитическое освещение американской компании Viatris, одного из лидеров на рынке дженериков и биосимиляров, сообщается в обзоре аналитиков. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $10,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 18:11
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции NVIDIA с целью $374
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции NVIDIA Corp. с целью $374 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,8%, стоп-приказ: $456, говорится в комментарии инвестиционной компании. "После сильного роста стоимости акции NVIDIA...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 17:38
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 2200 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целью 2200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: 1970 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания превысила отметку в 500 тысяч...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 17:09
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Intel Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $36 за штуку, сообщается в обзоре старшего аналитика Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. "Intel провела в среду вебинар, посвященный развитию сегмента Intel Foundry...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:31
Возможно продолжение роста цены акций Dollar Tree в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Возможно продолжение роста котировок акций дискаунтера Dollar Tree в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки бумаг Dollar Tree выросли на торгах в среду на 4,6% после раскрытия менеджментом плана по улучшению операционной эффективности в рамках "Дня...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 16:02
Банк Англии может продолжить повышение ставки в августе 2023г - Freedom Finance Global
Банк Англии может поднять базовую процентную ставку и по итогам заседания в августе 2023 года (на 0,5%, до 5,5% годовых) в случае отсутствия существенного замедления инфляции в стране, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Банк Англии по итогам заседания 22 июня...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 15:40
Рубль днем растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой этих валют на рынке Forex
Москва. 22 июня. Доллар США снижается, евро, напротив, подрастает на Московской бирже в четверг днем. Рубль немного повышается к бивалютной корзине в условиях более заметного роста в паре с долларом.    читать дальше
.
22 июня 2023 года 15:16
Цены бумаг Мечела, Распадской и En+ сохраняют высокий потенциал роста - ПСБ
Котировки бумаг "Мечела", "Распадской" и En+ Group сохраняют высокий потенциал роста, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Доля России в мировой угледобыче по итогам 2022 года составила 5% (увеличилась на 0,3%, до 443,6 млн тонн). Экспорт из-за санкций при этом...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 14:23
Котировки золота сохраняют потенциал снижения в среднесрочной перспективе - БКС Экспресс
тировки золота сохраняют потенциал снижения в среднесрочной перспективе, давление на цены драгметалла оказывают ожидания дальнейшего роста процентных ставок, говорится в комментарии аналитиков БКС Экспресс. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 13:53
"Мои Инвестиции" сохраняют текущий топ-10 акций Китая
"Мои Инвестиции" сохраняют текущий топ-10 наиболее интересных акций Китая с хорошей экспозицией на внутренний спрос, торгующихся на "СПБ бирже", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Текущий список бумаг: Galaxy Entertainment, Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Tencent, Baidu Inc.,...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 13:11
Растет вероятность снижения цены золота к уровню $1860/унц. - "Финам"
Растет вероятность снижения котировок золота к уровню $1860 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Цена золота снижается три последних сессии. В ходе торгов в среду котировки драгметалла опускались до $1920 за тройскую унцию - это минимум с середины марта текущего...    читать дальше
.
22 июня 2023 года 12:37
Возможно повышение ставки ЦБ РФ в июле 2023г - ПСБ
Возможно повышение ключевой ставки Банка России уже в июле текущего года, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Годовая инфляция в РФ на конец второй декады июня 2023 года составила 3%. Уровень инфляции вырос (2,5% на конец мая) за счет эффекта низкой базы 2022 года и устойчивого...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.