Рынок акций РФ в четверг незначительно просел во главе с НЛМК, выросли "префы" Сургутнефтегаза

Москва. 22 июня. Рынок акций РФ в четверг незначительно просел из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне негативной динамики внешних площадок на сигналах Федрезерва о продолжении ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией. Индекс Мосбиржи остался в районе 2815 пунктов, лидерами отката выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината", выросли "префы" "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2815,83 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1056,18 пункта (-0,15%); цены большинства blue chips снизились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 мск стоил 84 рубля (+0,02 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,3% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,3%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Совет директоров "Полюса" в четверг признал нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR и одобрил их прекращение и делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении компании.

О своем решении она уведомила депозитария программ, The Bank of New York Mellon (SPB: BK). "Полюс" рекомендует держателям депозитарных расписок обращаться в депозитарий, чтобы обсудить с BNYM возможные варианты осуществления своих прав в связи с завершением программ.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, торги в четверг на рынке акций РФ прошли без явно выраженного тренда, обороты торгов сократились, как и реакция рынка на санкционные новости. Рубль прекратил резкое ослабление, а Минфин РФ выполнил свой план по размещениям на II квартал.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс Мосбиржи в четверг курсировал вблизи годовых вершин, поскольку покупатели продолжают реинвестировать в рынок выплаченные ранее дивиденды. В то же время сложная ситуация в геополитике, стойкость рубля в преддверии налогового периода, а также нахождение индекса Мосбиржи у годового максимума формируют осторожный, выборочный спрос. Приближение выходных может сдерживать покупательскую активность. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 июня - 2725-2825 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, глава ФРС Пауэлл подтвердил планы продолжения цикла повышения ключевой ставки в текущем году, хотя и более плавными темпами. Эти заявления были негативно встречены на американских фондовых и мировых сырьевых площадках.

Во "втором эшелоне" на российском рынке спросом у покупателей пользовались акции "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+30,5%) после заявлений премьер-министра РФ Михаила Мишустина об инвестициях в совместные с Катаром проекты 160 млрд руб. и расширении транспортных коридоров в юго-восточном направлении. Цена на нефть упала, реагируя на "ястребиный" тон главы ФРС. Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 23 июня - диапазон 2750-2850 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ проходит фиксация прибыли по ряду эмитентов, однако массированных распродаж не наблюдается.

Поддержку "префам" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,8%) оказало опровержение правительством Венгрии сообщений о планируемом запрете поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в рамках 11-го пакета санкций ЕС. Вместо этого, по данным Будапешта, запретить планируется поставки по северной ветке, которая на данный момент уже не используется.

Акции ПАО "Полюс" в течение торгов обновили максимум с мая 2022 года. Интерес к бумагам в последние сессии обеспечивается спекуляциями на тему возможной покупки российских активов Polymetal.

В Европе британский индекс FTSE 100 упал после повышения процентной ставки Банком Англии с 4,5% до 5%: регулятор пошел на более масштабное ужесточение денежно-кредитной политики (вместо увеличения ставки на 25 базисных пунктов) после выхода накануне данных о высокой потребительской инфляции в Великобритании.

Не исключено, что западные фондовые площадки вступят в новую фазу нисходящей коррекции ввиду перспективы сохранения жестких денежно-кредитных условий как в Европе, так и в США. Индексы Мосбиржи и РТС не показывают значительных изменений, ожидая поступления новых драйверов движения и сигналов с валютного рынка, считает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, на рынке акций РФ пока не получается полноценной коррекции. Индекс Мосбиржи после локальной просадки к 2805 пунктам почти ликвидировал все потери. Золотодобывающая компания "Полюс" решила уйти с Лондонской биржи. NASDAQ отказал HeadHunter (MOEX: HHRU) в сохранении листинга - апелляция компании была отклонена. Однако расписки HeadHunter в четверг выросли на 2,7%, поскольку листинг на NASDAQ не сказывается на инвестиционном кейсе компании, констатирует аналитик.

Выросли акции "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+7,4%) - в эту пятницу состоится собрание акционеров, на котором ожидается утверждение выплаты дивидендов. Акционеры ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-0,3%, до 70,19 рубля) решили провести делистинг акций - бумаги у несогласных будут выкупаться по цене 72 руб. за штуку. Вероятно, что именно в этом решении кроются причины непредсказуемого роста акций "Ашинского метзавода" в последние месяцы, считает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,2-0,8%), в США динамика смешанная (индекс Dow просел на 0,1%, S&P500 и Nasdaq растут на 0,1-0,7%).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе не изменилось и составило 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень с октября 2021 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 259 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали 260 тыс.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в этом году. Как заявил в четверг глава ФРС в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике, Федрезерв обещает сделать правильные выводы из краха Silicon Valley Bank, который обанкротился в марте этого года. Также Пауэлл сказал, что усилит надзор за банками среднего размера.

Он отметил, что возвращение инфляции к целевому уровню в 2% займет много времени. Однако замедление инфляции до этих отметок имеет решающее значение для поддержания долгосрочного "здоровья" экономики страны.

На нефтяном рынке цены в четверг вновь упали после роста накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $74,09 за баррель (-3,9% и +1,6% в среду), августовская цена WTI - $69,38 за баррель (-4,3% и +1,9% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,83 млн баррелей (ожидался рост на 0,45 млн), запасы бензина выросли на 479 тыс. баррелей (ожидался рост на 0,8 млн), резервы дистиллятов увеличились на 434 тыс. баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали позитивные комментарии заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна относительно ситуации в китайской экономике, отмечает Market Watch. "Экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии", - приводит "Синьхуа" слова Хэ Лифэна.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-2,3%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,1%).

Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+30,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+15,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+11,1% и +13,4% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+7,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,3%).

Спецкомиссия Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter (+2,7% ADR) с американской биржи по итогам рассмотрения соответствующей апелляции компании, говорится в сообщении рекрутингового сервиса. В опубликованном в среду сообщении HeadHunter говорится, что она не будет повторно оспаривать решение спецкомиссии Nasdaq (письменное решение получено 6 июня). После завершения процедуры делистинга основным торговым рынком для расписок HeadHunter останется Мосбиржа.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 34,38 млрд рублей (из них 4,71 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 4,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").