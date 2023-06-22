Рубль незначительно подешевел к доллару и евро по итогам четверга, несмотря на сильное падение цен на нефть

Москва. 22 июня. Доллар США и евро немного повысились на Московской бирже по итогам четверга; рубль лишь слега понизился к бивалютной корзине, проигнорировав сильное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 84,05 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 92,18 руб./EUR1, подорожав на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,95 копейки - до 87,71 руб. Курс китайского юаня поднялся на 0,2 копейки - до 11,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного опустился в основных валютных парах по итогам четверга, несмотря на сильное падение цен на нефть. Поддержку ему оказывал спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня, при этом ранее в ходе торгов рубль также отреагировал на падение доллара на Forex после заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

В среду Пауэлл выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, в четверг с тем же отчетом он выступил в банковском комитете Сената.

Накануне Пауэлл дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки. Он заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-ному показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели". "Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.

В четверг Пауэлл уточнил, что считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в 2023 году. Кроме того, по его словам, Федрезерв обещает сделать правильные выводы из краха Silicon Valley Bank, который обанкротился в марте этого года. Также Пауэлл сказал, что ФРС усилит надзор за банками среднего размера.

Он отметил, что возвращение инфляции к целевому уровню Федрезерва в 2% займет много времени. Однако замедление инфляции до этих отметок имеет решающее значение для поддержания долгосрочного здоровья экономики страны.

"Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава Федрезерва.

Для того, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики оказало влияние на экономику США, должно пройти определенное время, сказал Пауэлл. По этой причине ФРС по итогам июньского заседания приняла решение сохранить базовую ставку в диапазоне 5-5,25% годовых.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 264 тыс. человек, что является максимальным уровнем с октября 2021 года, сообщило министерство труда страны в четверг. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали 259 тыс.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на $3,1 млрд (на 1,5%) и достиг $219,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале он составлял $216,2 млрд, а не $206,8 млрд, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,2% с объявленного ранее уровня октября-декабря - до $217,5 млрд.

"Во второй половине четверга рубль растерял почти весь утренний рост к доллару США и евро, вернувшись к отметкам 84 руб./$1 и 92,25 руб./EUR1. Видимо, предложение валюты от экспортеров, готовящихся к выплате налогов в конце месяца, недостаточно для удовлетворения спроса со стороны компаний, уходящих из РФ. Кроме того, локальные игроки могли восстановить спекулятивные ставки на ослабление рубля в ожидании принятия 11-го пакета санкций ЕС и на снижении котировок нефти", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"В четверг на локальном валютном рынке в первой половине дня рубль, как и в предыдущие дни на текущей неделе, демонстрировал заметное укрепление в основных торговых парах. Так, в паре с долларом российская валюта укреплялась до отметки 83,4 руб., обновив таким образом недельный максимум. Аналогичная ситуация (в виде укрепления) наблюдалась и в паре с евро и юанем. Однако во второй половине дня, как и ранее на текущей неделе, продавцы валюты ушли с рынка, и к окончанию рабочего дня рубль практически растерял все свое утреннее преимущество. В паре с евро рубль ушел в минус, а в парах с долларом и юанем все же удерживал символический плюс. Против американской валюты рублю помогало ослабление USD на глобальных площадках, где индекс DXY впервые с мая текущего года уходил ниже уровня в 102 пункта. Судя по укреплению рубля в первой половине торговых дней не текущей неделе, экспортеры постепенно реализуют валютную выручку к налоговым платежам 28-го июня. Однако без предложения валюты экспортеров рубль сразу же теряет преимущество. Не исключено, что до момента проведения платежей в бюджет пара "доллар-рубль" продолжит встречать сопротивление вблизи 84 руб., однако с окончанием налогового периода американская валюта может сразу предпринять попытки протестировать отметку в 85 руб.", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта по итогу дня продемонстрировала нейтральную динамику по отношению к доллару США, торговалась вблизи 84. Рублю пока не удается перейти к уверенному укреплению на фоне поддержки со стороны повышенного спроса на национальную валюту экспортерами, реализующими валютную выручку в преддверии пика налогового периода. Но все же российская валюта не оставляет попыток скорректироваться чуть выше. Однако, учитывая возможное снижение цен на нефть и другое сырье вследствие продолжения ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ, профицит торгового баланса и баланса услуг может продолжить сокращаться, что окажет давление на рубль в среднесрочной перспективе", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Цены на нефть ускорили падение вечером в четверг после новых заявлений главы ФРС, несмотря на официальное подтверждение снижения запасов в США. Кроме того, рынок продолжает оценивать ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Турции.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $74,19 за баррель, что на 3,72% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 4,05%, до $69,61 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Эксперты ожидали роста нефтяных резервов на 450 тыс. баррелей.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, зафиксировал снижение запасов нефти на 1,246 млн баррелей.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 июня на 63,9 копейки, до 83,6077 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,84 копейки, до 91,943 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 67,93 копейки по отношению к среде и составил 83,608 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился, на 53,97 копейки и составил 83,6723 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 704,686 млн, из которых $508,797 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 195,889 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 5,53 копейки, до 91,9393 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 3,59 копейки, до 92,011 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR481,092 млн, из которых EUR154,298 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR326,794 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 7,67% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 7,87% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 6 б.п. - до 8,47% годовых.