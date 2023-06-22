Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику на фоне снижения UST

Москва. 22 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику, несмотря на заметное снижение цен US Treasuries. Котировки UST опустились на фоне очередных заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла относительно высокой вероятности дальнейшего ужесточения политики регулятора. Суверенные спреды при этом немного изменились к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене за день на 5 базисных пунктов - до 64,2% от номинала (их доходность не изменилась относительно среды, оставшись на отметке 9,84% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,5 базисного пункта - до 68,81% от номинала (доходность поднялась на 0,8 базисного пункта - до 8,91% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5,7 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году упал на 3,6 базисного пункта - до 43,14% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,4% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году поднялись в цене на 11,3 базисного пункта - до 41,92% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 38,59% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 3,1 базисного пункта - до 43,23% от номинала (доходность опустилась на 4,5 базисного пункта и составила 27,94% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 2,1 базисного пункта, подешевев до 41,22% от номинала (их доходность выросла на 5,4 базисного пункта, составив 23,04% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 46,7 базисного пункта - до 89,58% от номинала (его доходность уменьшилась на 64,4 базисного пункта и составила 52,33% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году уменьшилась на 1,3 базисного пункта, составив 65,91% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 июня оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали особо активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом в США котировки большинства US Treasuries снизились на фоне заявлений Пауэлла в Конгрессе. В среду глава ФРС выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, в четверг с тем же отчетом он выступил в банковском комитете Сената.

Накануне Пауэлл дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки. Он заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-ному показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели". "Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.

В четверг Пауэлл уточнил, что считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в 2023 году. Кроме того, по его словам, Федрезерв обещает сделать правильные выводы из краха Silicon Valley Bank, который обанкротился в марте этого года. Также Пауэлл сказал, что ФРС усилит надзор за банками среднего размера.

Он отметил, что возвращение инфляции к целевому уровню Федрезерва в 2% займет много времени. Однако замедление инфляции до этих отметок имеет решающее значение для поддержания долгосрочного здоровья экономики страны. "Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава Федрезерва.

Для того, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики оказало влияние на экономику США, должно пройти определенное время, сказал Пауэлл. По этой причине ФРС по итогам июньского заседания приняла решение сохранить базовую ставку в диапазоне 5-5,25% годовых.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 264 тыс. человек, что является максимальным уровнем с октября 2021 года, сообщило министерство труда страны в четверг. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали 259 тыс.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на $3,1 млрд (на 1,5%) и достиг $219,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале он составлял $216,2 млрд, а не $206,8 млрд, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,2% с объявленного ранее уровня октября-декабря - до $217,5 млрд.