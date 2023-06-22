Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику на фоне снижения UST
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году поднялись в цене за день на 5 базисных пунктов - до 64,2% от номинала (их доходность не изменилась относительно среды, оставшись на отметке 9,84% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,5 базисного пункта - до 68,81% от номинала (доходность поднялась на 0,8 базисного пункта - до 8,91% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5,7 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году упал на 3,6 базисного пункта - до 43,14% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,4% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году поднялись в цене на 11,3 базисного пункта - до 41,92% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 38,59% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 3,1 базисного пункта - до 43,23% от номинала (доходность опустилась на 4,5 базисного пункта и составила 27,94% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 2,1 базисного пункта, подешевев до 41,22% от номинала (их доходность выросла на 5,4 базисного пункта, составив 23,04% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 46,7 базисного пункта - до 89,58% от номинала (его доходность уменьшилась на 64,4 базисного пункта и составила 52,33% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году уменьшилась на 1,3 базисного пункта, составив 65,91% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 июня оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали особо активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.
При этом в США котировки большинства US Treasuries снизились на фоне заявлений Пауэлла в Конгрессе. В среду глава ФРС выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, в четверг с тем же отчетом он выступил в банковском комитете Сената.
Накануне Пауэлл дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки. Он заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-ному показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели". "Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.
Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.
В четверг Пауэлл уточнил, что считает обоснованным подъем базовой процентной ставки еще дважды в 2023 году. Кроме того, по его словам, Федрезерв обещает сделать правильные выводы из краха Silicon Valley Bank, который обанкротился в марте этого года. Также Пауэлл сказал, что ФРС усилит надзор за банками среднего размера.
Он отметил, что возвращение инфляции к целевому уровню Федрезерва в 2% займет много времени. Однако замедление инфляции до этих отметок имеет решающее значение для поддержания долгосрочного здоровья экономики страны. "Мы стремимся взять под контроль инфляцию, и подавляющее большинство членов ФРС считает, что мы близки к этому, но необходимо еще немного повысить ставку", - сказал глава Федрезерва.
Для того, чтобы ужесточение денежно-кредитной политики оказало влияние на экономику США, должно пройти определенное время, сказал Пауэлл. По этой причине ФРС по итогам июньского заседания приняла решение сохранить базовую ставку в диапазоне 5-5,25% годовых.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 264 тыс. человек, что является максимальным уровнем с октября 2021 года, сообщило министерство труда страны в четверг. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали 259 тыс.
Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличился на $3,1 млрд (на 1,5%) и достиг $219,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале он составлял $216,2 млрд, а не $206,8 млрд, как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,2% с объявленного ранее уровня октября-декабря - до $217,5 млрд.