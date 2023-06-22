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22 июня 2023 года 15:40

Рубль днем растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой этих валют на рынке Forex

Москва. 22 июня. Доллар США снижается, евро, напротив, подрастает на Московской бирже в четверг днем. Рубль немного повышается к бивалютной корзине в условиях более заметного роста в паре с долларом.

Курс доллара США составил 83,74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 92,07 руб./EUR1, подорожав на 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,08 копейки - до 87,49 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,7 копейки - до 11,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне падения американской валюты к большинству мировых валют, в том числе, евро на рынке Forex. Рубль укрепляется, несмотря на дешевеющую нефть, поддержку ему также оказывает спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам июня.

Доллар на глобальном рынке снижается в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), так как такая вероятность уже учтена в котировках.

Накануне Пауэлл выступил с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, в четверг с тем же отчетом он выступит в банковском комитете Сената. Выступление Пауэлла начнется в 17:00 МСК.

Пауэлл дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки. Он заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-ному показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели". "Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

"Российская валюта сегодня продолжила укрепляться по отношению к доллару США, опустилась ниже 84. Локально рубль поддерживает приближение пика налогового периода. Экспортеры реализуют часть валютной выручки для погашения налоговых обязательств. Учитывая возможное снижение цен на нефть и другое сырье, вследствие продолжения ужесточения монетарных политик мировыми ЦБ, профицит торгового баланса и баланса услуг может продолжить сокращаться, что окажет давление на рубль в среднесрочной перспективе", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"В среду рубль укреплялся в рамках коррекции после негативной динамики накануне. Глобальное ослабление доллара и рост нефтяных цен вкупе с постепенно растущим предложением валюты от экспортеров перед налоговой датой оказывали рублю поддержку. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 83,7 руб./$1. В целом курс пары может в краткосрочной перспективе протестировать уровень в 83,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть активно снижаются днем в четверг на фоне опасений в отношении динамики глобального спроса. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $75,63 за баррель, что на 1,85% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 2,01%, до $71,05 за баррель.

Участники рынка сохраняют осторожность в условиях ужесточения ДКП западных центральных банков, негативно влияющего на будущую экономическую активность, отмечает Investing.com.

Банк Англии в четверг повысил базовую процентную ставку сразу на 50 б.п. - до 5% годовых. Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали подъем на 25 б.п.

Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк) и норвежский ЦБ (Norges Bank) подняли ставки на 25 б.п., до 1,75%, и 50 б.п., до 3,75%, соответственно, и дали понять, что могут продолжить ужесточение ДКП.

Внимание трейдеров также направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 МСК.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, показал снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июня, на 1,246 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 7,67% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 7,87% годовых. Ставка на срок 3 месяца опустилась на 3 б.п. - до 8,31% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 6 б.п. - до 8,47% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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