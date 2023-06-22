Банк Англии может продолжить повышение ставки в августе 2023г - Freedom Finance Global

Банк Англии может поднять базовую процентную ставку и по итогам заседания в августе 2023 года (на 0,5%, до 5,5% годовых) в случае отсутствия существенного замедления инфляции в стране, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Банк Англии по итогам заседания 22 июня поднял базовую процентную ставку на 0,5 п.п., доведя ее до максимума за последние пятнадцать лет (на отметке 5%). За это решение проголосовали семеро участников комитета по монетарной политике, еще двое выступили за сохранение монетарных условий без изменений. При этом общерыночный консенсус предполагал повышение ставки лишь на 0,25 п.п. В сопроводительном релизе по итогам заседания регулятор отметил, что инфляция в стране оказалась более устойчивой, чем ожидалось, - пишет эксперт в обзоре. - Напомним, что в мае потребительские цены, как и в апреле, поднялись на 8,7% при средних прогнозах аналитиков, предполагавших замедление роста до 8,4% годовых. Именно этот фактор объясняет более резкое, чем рассчитывал рынок, ужесточение денежно-кредитной политики. Более того, центробанк намекнул, что планирует и далее поднимать ставку. Предполагаем, что, если в ближайшие два месяца существенное замедление инфляции не случится, в августе ставка Банка Англии может быть поднята еще на 0,5%, до 5,5%".

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