Цены бумаг Мечела, Распадской и En+ сохраняют высокий потенциал роста - ПСБ

Котировки бумаг "Мечела", "Распадской" и En+ Group сохраняют высокий потенциал роста, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Доля России в мировой угледобыче по итогам 2022 года составила 5% (увеличилась на 0,3%, до 443,6 млн тонн). Экспорт из-за санкций при этом снизился на 7,2%. Это было компенсировано увеличением отгрузок на внутренний рынок. Основные потребители отечественного угля - Китай, Южная Корея и Турция. Ощутимый всплеск отгрузок пришелся и на Индию после переориентации продаж с европейских рынков на Азиатско-Тихоокеанский регион, - указывает эксперт. - Объемы добычи "Мечел", "Распадской" и En+ Group сильно не изменились (данные Infoline). При этом цены на уголь оставались высокими в течение всего года. Полагаем, что аналогичная ситуация сохранится и в 2023 году, что будет поддерживать финансовые результаты компаний. Это дает надежду на объявление дивидендов. Фундаментально компании ощутимо недооценены, и их акции сохраняют высокий потенциал роста котировок".

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