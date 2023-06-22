Рынок акций РФ утром просел к 2810п по индексу МосБиржи на внешнем негативе

Москва. 22 июня. Рынок акций РФ утром в четверг скорректировался вниз по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на сигналах Федрезерва о продолжении ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией; индекс МосБиржи опустился в район 2810 пунктов во главе с бумагами НЛМК.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2812,2 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1060,57 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 83,54 рубля (-0,44 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,7%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, ожидания и действия по политике центральных банков продолжат влиять на рынки. "Внешний фон утром в четверг слабо негативный: нефть торгуется в "минусе", азиатские и европейские рынки снижаются. Рынок акций РФ корректируется вниз за счет нефтяных бумаг и акций металлургов", - констатирует аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, глава ФРС Пауэлл вновь подчеркнул приоритетность борьбы с инфляцией и перспективу дальнейших повышений процентных ставок до конца года. Некоторые другие представители регулятора придерживались более мягких высказываний, заявив, что повышение ставок может привести к потере импульса в экономике, а снижение инфляции при высоких ставках уже будет пассивным ужесточением политики.

Рынок акций РФ утром в четверг оказался под сдержанным нисходящим давлением в связи с преимущественно пессимистичными настроениями за рубежом, а также ожиданиями подробностей 11-го пакета санкций ЕС. В целом рублевый индекс Мосбиржи, однако, придерживается настроя на обновление локальных пиков (ближайшим сопротивлением выступает уровень 2845 пунктов). "Башнефть" (MOEX: BANE) еще не обнародовала решение акционеров по итоговым дивидендам за 2022 год (доходность 9,5-11%), в то время как дивиденды ранее подтвердила МТС (доходность около 10%). В остальном интерес в четверг представляют заседание Банка Англии и еще одно выступление главы ФРС Пауэлла. Риски развития нисходящей коррекции на рынках акций Европы и США возросли, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российскому индексу МосБиржи не хватает энергии для устойчивого продолжения роста, поэтому к концу недели продавцы могут активизироваться. Однако среднесрочно тренд остается растущим. На нефтяном рынке все спокойно: краткосрочные драйверы пока не дают повода ожидать дальнейшего роста, однако причин для снижения тоже нет. Текущий торговый диапазон по нефти может оказаться устойчивым, что вполне комфортно для российских нефтяников. В США в четверг выйдут данные по продаже жилья на вторичном рынке за май и недельные данные по рынку труда.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для продолжения подъема рынка акций РФ пока нет.

С утра нефть Brent дешевеет, так и не рискнув протестировать на прочность сопротивление $78 за баррель. Коридор для Brent $72-78 остается актуальным, и можно ждать отката котировок от его верхней границы.

Акции "Роснефти" накануне протестировали нижнюю границу мощного восходящего канала от второй декады мая. Если сегодня данная поддержка не устоит, не исключена более активная фиксация прибыли по бумаге, которая с 8 мая выросла на 27%. Почти месяц продолжает оставаться в волатильном боковике Сбербанк: отсутствие попыток роста бумаг и снижение объемов торгов по ним говорит о локальном уменьшении общего инвестиционного оптимизма. Однако время Сбера еще придет, бумага в будущем может достичь уровня 300 руб., считает эксперт.

"Возможный сегодня-завтра пробой вниз отметки 240 руб., которая ранее была сильным сопротивлением, не станет для акций Сбера критическим и не приведет к резкому падению акций", - отмечает Антонов.

Европа одобрила новый пакет антироссийских санкций, но эта новость не оказала влияния на ход торгов. К санкциям российский рынок уже выработал иммунитет, да и новые меры будут касаться лишь незначительного числа компаний, которым ЕС попытается перекрыть обход ранее введенных ограничений.

"В целом считаем, что в последние два дня этой недели у рынка акций больше шансов немного снизиться, нежели подрасти. На приближении пика налогового периода экспортеры увеличивают объем продажи валютной выручки, но явление это временное и скоро закончится. С середины следующей недели высока вероятность возобновления снижения курса рубля", - считает Антонов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,3-1,2% во главе с Nasdaq на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.

Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-му показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели".

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году, "довольно хорошим предположением".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в среду, что Федрезерву необходимо тщательнее проанализировать ситуацию в экономике США и динамику инфляции, прежде чем принимать решение о том, стоит ли возобновлять подъем ставки после июньского перерыва.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 1-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $76,94 за баррель (-0,2% и +1,6% в среду), августовская цена WTI - $72,39 за баррель (-0,2% и +1,9% накануне).

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 МСК.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, показал снижение коммерческих запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июня, на 1,246 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали позитивные комментарии заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна относительно ситуации в китайской экономике, отмечает Market Watch. "Экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии", - приводит "Синьхуа" слова Хэ Лифэна.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Softline (MOEX: SFTL) (-1,9%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-1,9%), GDR En+ (MOEX: ENPG) (-1,4%), акции "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (-1,3%).

В четверг на Мосбирже без дивидендов за 2022 год (отсечка реестра состоялась накануне с учетом расчетов "Т+2") торгуются акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-0,6%; выплаты за 2022 год составят 0,00204 рубля на акцию), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-2,4%; выплаты 0,0112 рубля на акцию), ПАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-0,7%; выплаты 0,00504 рубля на акцию).

Спецкомиссия Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1% АДР) с американской биржи по итогам рассмотрения соответствующей апелляции компании, говорится в сообщении рекрутингового сервиса. В опубликованном в среду сообщении HeadHunter говорится, что компания не будет повторно оспаривать решение спецкомиссии Nasdaq (письменное решение получено 6 июня). После завершения процедуры делистинга основным торговым рынком для расписок HeadHunter останется Мосбиржа.

Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+33,6%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+19,4% и +18,6% "префы"), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+9,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,62 млрд рублей (из них 1,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 768,27 млн рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 621,74 млн рублей на акции "Магнита").