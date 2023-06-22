Наиболее вероятно повышение ставки ЦБР на 25 б.п. в июле - Банк "Санкт-Петербург"

Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России на 25 б.п. по итогам заседания 21 июля 2023 года, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Опубликованные в среду вечером данные указали на рост индекса цен производителей в РФ на 3,7% м/м в мае после 2,4% м/м месяцем ранее. В годовом выражении снижение показателя замедлилось с 12,7% г/г до 3,6% г/г. В первую очередь такая динамика объясняется ценами в секторе добычи (+12,2% м/м), но также продолжился рост индекса цен в обработке (+2% м/м), что может в дальнейшем ускорить потребительскую инфляцию. Тем не менее пока текущие темпы роста цен в стране остаются подавленными. Инфляция за последнюю неделю замедлилась с 0,05% н/н до 0,02% н/н. В годовом выражении рост цен в РФ ускорился с 2,9% г/г до 3,0% г/г. Влияние разовых факторов начала месяца ушло, и за неделю цены на полеты эконом- классом даже снизились на 1,1% н/н. Тем не менее проинфляционные риски сохраняются, и наиболее вероятным сценарием видится повышение ключевой ставки на 25 б.п. на заседании ЦБ РФ 21 июля", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.