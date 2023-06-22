Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для "префов" Транснефти

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для привилегированных акций "Транснефти", сообщается в обзоре старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"ЕС намерен запретить импорт российской нефти в Германию по северной ветке нефтепровода "Дружба". Однако ограничение не повлияет на физический объем российского экспорта, так как Германия и Польша уже с начала 2023 года сами отказались от закупок нефти из РФ, и ФРГ сейчас получает по трубопроводу лишь небольшой объем казахской нефти. Новость о новом ограничении уже появлялась в СМИ в мае. Снижение поставок по "Дружбе" в начале 2023 года компенсировал рост морского импорта из России. Даже если южная ветка попадет под санкции, текущие поставки в размере 0,26 мбс будут перенаправлены в западные российские порты, что не окажет негативное влияние ни на "Транснефть", ни на российские нефтяные компании в целом. Мы оцениваем ограничение как нейтральное для эмитента и нефтедобытчиков РФ", - указывают эксперты.

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