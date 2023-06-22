Вероятна стабилизация цен ОФЗ на текущих уровнях в четверг - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок рублевых гособлигаций на текущих уровнях в четверг на фоне данных о низкой недельной инфляции в РФ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Росстат сообщил, что недельная инфляция по 19 июня составила 0,02%, с начала июня - 0,22%. Из-за дефляции в июне прошлого года инфляция в годовом сравнении немного ускорилась - до 3,0% (2,9% на предыдущей неделе). Темпы роста потребительских цен в июне 2023 года остаются низкими, что выступает позитивным сигналом для рынка рублевых облигаций. Полагаем, что в четверг котировки ОФЗ могут стабилизироваться около достигнутых уровней", - указывает эксперт в комментарии.

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