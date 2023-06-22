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22 июня 2023 года 10:28
Вероятна стабилизация цен ОФЗ на текущих уровнях в четверг - ПСБ
Вероятна стабилизация котировок рублевых гособлигаций на текущих уровнях в четверг на фоне данных о низкой недельной инфляции в РФ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Росстат сообщил, что недельная инфляция по 19 июня составила 0,02%, с начала июня - 0,22%. Из-за дефляции в июне прошлого года инфляция в годовом сравнении немного ускорилась - до 3,0% (2,9% на предыдущей неделе). Темпы роста потребительских цен в июне 2023 года остаются низкими, что выступает позитивным сигналом для рынка рублевых облигаций. Полагаем, что в четверг котировки ОФЗ могут стабилизироваться около достигнутых уровней", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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