Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США и еврозоны, ГОСА "Мосэнерго":

- Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США в мае;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США в мае;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне в июне;

- Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) "Мосэнерго".

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