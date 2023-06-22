Шансов на снижение рынка акций РФ в четверг-пятницу больше, чем на рост - "Алор Брокер"

Поводов для продолжения подъема у индекса Мосбиржи пока нет, у рынка акций больше шансов на небольшое снижение в четверг и пятницу, сообщается в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Российский рынок акций после утреннего небольшого снижения в среду быстро развернулся вверх, и по итогам дня индекс Мосбиржи прибавил полпроцента. Таким образом, после трехдневного боковика наметился выход из него вверх, однако с большой вероятностью данный сигнал ложный, поводов для продолжения подъема пока нет. В целом считаем, что в последние два рабочих дня текущей недели у рынка акций больше шансов немного снизиться, чем подрасти", - пишет эксперт.

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