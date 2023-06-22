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22 июня 2023 года 09:49

Цены рублевых корпбондов в четверг могут умеренно просесть на внешнем негативе

Москва. 22 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно просесть на фоне ухудшения конъюнктуры на мировых рынках капитала на сигналах Федрезерва о продолжении ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США в среду индексы акций снизились на 0,3-1,2% во главе с Nasdaq на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.

Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-му показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели".

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в среду, что Федрезерву необходимо тщательнее проанализировать ситуацию в экономике США и динамику инфляции, прежде чем принимать решение о том, стоит ли возобновлять подъем ставки после июньского перерыва.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,25%, рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг также корректируются вниз после роста накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:27 МСК составила $76,86 за баррель (-0,3% и +1,6% в среду), августовская цена WTI - $72,31 за баррель (-0,3% и +1,9% накануне).

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 МСК.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали позитивные комментарии заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна относительно ситуации в китайской экономике, отмечает Market Watch. "Экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии", - приводит "Синьхуа" слова Хэ Лифэна.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 июня немного подросла по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже вырос на 11% и составил 12,392 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,398 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали умеренную смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,01% и составил 110,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, до 866,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ЕвразХолдинг Фин-002P-01R" (-0,58%), "Почта России-БО-002P-03" (-0,34%) и "Магнит-БО-004Р-01" (-0,15%), а в лидерах роста - облигации "СистемаАФК-1Р-09" (+0,43%), "Транснефть АК-001P-08" (+0,36%) и "МТС-001P-23" (+0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПР-лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет и 3-летней офертой объемом не менее 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 13,24% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня, техразмещение запланировано на 23 июня.

Маркетплейс АО "Кифа" (российско-китайская B2B-платформа цифровой торговли с фокусом на ВЭД) установило ставку 1-12 купонов дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей на уровне 14,50% годовых. Ставке соответствует доходность 15,31% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 4-го купона будет погашено 20% от номинала, 8-го купона - 30% от номинала, 12-го купона - 50% от номинала. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей, со сроком до 10 лет.

ГК "Автодор" 30 июня начнет размещение облигаций серии 004Р-04 объемом 26,5 млрд рублей. Срок обращения займа - 24,5 года, предусмотрена амортизация спустя 2,5 года после начала обращения бумаг. Выпуск будет размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ. Ставка купонов установлена на уровне 3% годовых.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 15-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России (действующей в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода), и 4,75%. Купоны квартальные. Выпуск размещался в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей включительно. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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