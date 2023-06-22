Brent дешевеет

Фондовый рынок США завершил торги в среду в минусе. Рынки акций Японии и Австралии снижаются в четверг. Цены на нефть опускаются на торгах в четверг.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.

Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-ному показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели".

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в среду, что Федрезерву необходимо тщательнее проанализировать ситуацию в экономике США и динамику инфляции прежде чем принимать решение о том, стоит ли возобновлять подъем ставки после июньского перерыва.

"Я еще не знаю, каким будет мое решение по ставке на следующем заседании", - приводит слова Гулсби Market Watch. Гулсби в этом году имеет право голоса в FOMC.

Котировки акций крупных технологических компаний резко снизились в среду, потянув за собой индекс Nasdaq Composite.

Бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) упали в цене на 6% по итогам торгов, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. - на 5,7%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,4%, International Business Machines (SPB: IBM) Corp. - на 1,7%.

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) Inc. опустилась на 5,5% вслед за ухудшением рекомендации для акций производителя электромобилей аналитиком Barclays Дэном Леви. Эксперт ухудшил рекомендацию для бумаг Tesla до "на уровне рынка" с "выше рынка", отметив, что подъем цены акций за последнее время не оправдан фундаментальными показателями.

Бумаги Peloton Interactive (SPB: PTON) Inc., продающей спортивные тренажеры вместе с подпиской на интерактивные занятия, подешевели на 8,2%. Эксперты Wolfe Research понизили рекомендации для акций компании до "ниже рынка".

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 0,8%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала судебный иск к компании, утверждая, что Amazon обманом заставила некоторых клиентов стать участниками платной программы Prime и сознательно усложнила процесс выхода из нее.

Стоимость акций FedEx Corp. (SPB: FDX) опустилась на 2,5%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 финансового года в 2,8 раза, однако ее годовой прогноз разочаровал инвесторов.

Акции Dollar Tree (SPB: DLTR) Inc. подорожали на 4,6%. Оператор сети магазинов-дискаунтеров подтвердил прогнозы чистой прибыли и выручки на второй финансовый квартал и весь 2023 финансовый год в преддверии Дня инвестора. Согласно прогнозу компании, чистая прибыль по итогам текущего фингода достигнет $5,73-6,13 на акцию, выручка - $30-30,5 млрд. Dollar Tree ставит целью добиться повышения чистой прибыли в 2026 фингоду до уровня выше $10 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду снизился на 102,35 пункта (0,3%) и составил 33951,52 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 23,02 пункта (0,52%) - до 4365,69 пункта.

Nasdaq Composite потерял 165,09 пункта (1,21%) и составил 13502,2 пункта.

Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются в четверг, южнокорейский индикатор поднимается.

Рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок.

Давление на мировые рынки акций оказали заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.

Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-му показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели".

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

На этом фоне упали котировки акций американских технологических компаний, а вслед за ними опускаются цены и азиатских представителей сектора. Подъем ставок снижает привлекательность IT-компаний, ориентированных на долгосрочный рост.

Бумаги японских SoftBank Group, Advantest, Tokyo Electron, Renesas Electronics и Keyence теряют соответственно 2,2%, 5,9%, 4,3%, 3,9% и 1,5%.

В то же время в Токио дорожают акции Mitsubishi UFJ Financial (+3,9%), Toyota Motor (+0,9%), Sumitomo Mitsui (+1,9%), Nintendo (+2,3%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 корректируется вниз на 0,7% в ходе торгов.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,7% в четверг.

Лидерами снижения в Сиднее также являются акции технологических компаний. Бумаги Block Inc упали в цене на 2%, WiseTech Global - на 4,1%, Xero Ltd. - на 4%, NextDC - на 2,9%.

Котировки акций BHP Group, Rio Tinto и Fortescue Metals ушли вниз соответственно на 2,5%, 0,9% и 2,3%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет в ходе торгов 0,3%.

Стоимость бумаг Samsung Electronics увеличилась на 0,9%, Hyundai Motor опустилась на 1%.

Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 мск.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, показал снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июня, на 1,246 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $76,73 за баррель, что на $0,39 (0,51%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $1,22 (1,6%) до $77,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,38 (0,52%), до $72,15 за баррель. Накануне эти контракты подорожали на $1,34 (1,9%), до $72,53 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали позитивные комментарии заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна относительно ситуации в китайской экономике, отмечает Market Watch. "Экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии", - приводит "Синьхуа" слова Хэ Лифэна.

В то же время, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл дал понять, что американский ЦБ готов продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.