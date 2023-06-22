Рубль почти стабилен к доллару и слегка уступает юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 июня. Доллар США не продемонстрировал заметных изменений, юань слегка растет на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль меняется незначительно на фоне противоречивых внешних сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 83,9 руб./$1 (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 34,67 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 11,67 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов продолжает ощущать поддержку со стороны активизировавшихся экспортеров в преддверии налоговых выплат, но испытывает некоторое давление из-за возврата сырьевого рынка к отрицательным значениям после заметного роста в предыдущую сессию.

Инвесторы также усваивают информацию о прогнозах повышения ставки американским ЦБ, и ждут следующего катализатора. Глава Федеральной резервной системы(ФРС) США Джером Пауэлл в среду заявил о возможном продолжении повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США остается существенно выше целевого показателя.

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленного для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Пауэлл отметил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-му показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели". Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Федрезерв оставил ставку в диапазоне 5-5,25% годовых по итогам заседания 13-14 июня.

В четверг глава регулятора выступит в банковском комитете Сената. В этот же день министерство энергетики США обнародует официальные еженедельные данные по запасам нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,92 за баррель, что на 0,26% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,34 за баррель, что на 0,26% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг торгуются без единой динамики: японский Nikkei 225 уменьшился на 0,08%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,59%, австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 1,62%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,63%. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в среду, что Федрезерву необходимо тщательнее проанализировать ситуацию в экономике США и динамику инфляции, прежде чем принимать решение о том, стоит ли возобновлять подъем ставки после июньского перерыва.