Возможна консолидация индекса Мосбиржи около 2800п в четверг-пятницу - ПСБ

Возможна консолидация индекса Мосбиржи около уровня 2800 пунктов во второй половине текущей недели, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Лящук.

Эксперт при этом отмечает риск перехода российского рынка акций к коррекции в ближайшие недели из-за возможного ухудшения ситуации на глобальных фондовых площадках и товарных рынках.

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