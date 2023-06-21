Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали умеренно разнонаправленную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 21 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали умеренно разнонаправленную динамику, несмотря на заметное снижение цен US Treasuries. Котировки UST опустились на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, указавшего на вероятность дальнейшего ужесточения политики регулятора. Суверенные спреды при этом лишь немного изменились к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене за день на 6,7 базисного пункта - до 63,99% от номинала (их доходность увеличилась на 1,3 базисного пункта и составила 9,87% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 30,9 базисного пункта - до 68,82% от номинала (доходность поднялась на 4,7 базисного пункта - до 8,91% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 0,1 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году упал на 33,8 базисного пункта - до 42,95% от номинала (его доходность выросла на 6,3 базисного пункта и составила 12,43% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году опустились в цене за день на 41,9 базисного пункта - до 41,46% от номинала (их доходность поднялась на 4,2 базисного пункта и составила 38,9% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 47,8 базисного пункта - до 43,07% от номинала (доходность опустилась на 17,1 базисного пункта и составила 27,99% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 29,9 базисного пункта, подешевев до 41,26% от номинала (их доходность выросла на 18,1 базисного пункта, составив 22,98% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 3,4 базисного пункта - до 89,68% от номинала (его доходность уменьшилась на 4,1 базисного пункта и составила 49,9% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 1 базисный пункт, составив 65,91% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 июня оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали особо активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

При этом в США котировки большинства US Treasuries снизились на фоне заявлений Пауэлла в Конгрессе. В тексте его выступления, опубликованном на сайте Федрезерва, отмечается, что американскому ЦБ, вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США остается существенно выше целевого показателя.

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - отмечается в заявлении.

Пауэлл отметил, что ФРС продолжит принимать решения "от заседания к заседанию", основываясь на совокупности поступающих данных, их последствиях для перспектив экономической активности и инфляции, а также оценке баланса рисков".