Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали умеренно разнонаправленную динамику, несмотря на снижение UST
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене за день на 6,7 базисного пункта - до 63,99% от номинала (их доходность увеличилась на 1,3 базисного пункта и составила 9,87% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 30,9 базисного пункта - до 68,82% от номинала (доходность поднялась на 4,7 базисного пункта - до 8,91% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 0,1 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году упал на 33,8 базисного пункта - до 42,95% от номинала (его доходность выросла на 6,3 базисного пункта и составила 12,43% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году опустились в цене за день на 41,9 базисного пункта - до 41,46% от номинала (их доходность поднялась на 4,2 базисного пункта и составила 38,9% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 47,8 базисного пункта - до 43,07% от номинала (доходность опустилась на 17,1 базисного пункта и составила 27,99% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 29,9 базисного пункта, подешевев до 41,26% от номинала (их доходность выросла на 18,1 базисного пункта, составив 22,98% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 3,4 базисного пункта - до 89,68% от номинала (его доходность уменьшилась на 4,1 базисного пункта и составила 49,9% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 1 базисный пункт, составив 65,91% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 июня оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали особо активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.
При этом в США котировки большинства US Treasuries снизились на фоне заявлений Пауэлла в Конгрессе. В тексте его выступления, опубликованном на сайте Федрезерва, отмечается, что американскому ЦБ, вероятно, придется продолжить повышение базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США остается существенно выше целевого показателя.
"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - отмечается в заявлении.
Пауэлл отметил, что ФРС продолжит принимать решения "от заседания к заседанию", основываясь на совокупности поступающих данных, их последствиях для перспектив экономической активности и инфляции, а также оценке баланса рисков".