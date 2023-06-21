"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PPL

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций регулируемой энергокомпании PPL Corp. из-за слабых результатов основных активов, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания продала бизнес в Великобритании, чтобы сосредоточиться на основных внутренних регулируемых рынках. Продажа принесла убыток, кроме того, эмитенту нужно разбираться с долгами. Недавно PPL отчиталась за 1К23: прибыль от основной деятельности составила $352 млн (или $0,48/акцию) против $305 млн (или $0,41/акцию) годом ранее; приобретение активов в штате Род-Айленд принесло дополнительные $0,10 к прибыли на акцию (EPS), но снижение прибыли в Кентукки перекрыло этот позитивный эффект, - отмечают эксперты. - Менеджмент подтвердил прогноз прибыли от основной деятельности на 2023 год в размере $1,50-1,65/акцтю. Мы подтверждаем свой прогноз EPS на 2023 год на уровне $1,58 и повышаем оценку на 2024 год с $1,66 до $1,70 с учетом дальнейших дополнительных поступлений от Rhode Island Energy и снижения операционных и процентных расходов".

Также аналитики обращают внимание, что PPL в марте 2023 года повысила квартальные дивиденды на 6,6% (до $0,24/акцию), доходность составляет около 3,6%.

PPL Corp. - американский коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Пенсильвания, Кентукки, Вирджиния и Род-Айленд.

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