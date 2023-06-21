"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Advance Auto Parts

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций поставщика запчастей для рынка послегарантийного обслуживания автомобилей в Северной Америке Advance Auto Parts, эмитенту не удается добиться роста рентабельности на фоне инфляции и неблагоприятных курсовых разниц, сообщается в обзоре аналитиков.

"Акции компании в последнем квартале торговались хуже рынка: снижение на 43% против роста на 13% по индексу S&P 500 и 14% по сектору (ETF IYC). Недавно эмитент отчитался за 1К23, скорректированная прибыль оказалась ниже ожиданий: $0,72/акцию против консенсуса $2,57/акцию. Кроме того, Advance Auto Parts находится в поиске нового CEO, и это создает дополнительную неопределенность в отношении управления бизнесом. Бумаги торгуются на уровне 10x 2024 EPS, у нижней границы пятилетнего исторического диапазона 10-28x и ниже среднего по аналогам (18x)", - отмечают эксперты.

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