Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков.

"Tesla позволит теперь и Rivian использовать сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger. Ранее такой привилегии удостоились General Motors и Ford Motor. Мы полагаем, расширение доступа к зарядным станциям положительно отразится в долгосрочной перспективе на финансовых результатах Tesla, однако оценка компании по P/E 2023П (около 60) нам представляется завышенной", - отмечают эксперты.

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