"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Carnival с целью $20

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Carnival Corp. с целью $20 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25,7%, стоп-приказ: $14,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Планируется, что эмитент опубликует квартальный отчет в понедельник, 26 июня. Ожидается рост выручки до $4,77 млрд и увеличение прибыли на акцию до $0,3485. Если результаты превзойдут ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага находится в восходящем тренде, двигаясь к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $14,8 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

Carnival Corp. - транснациональная компания, одна из крупнейших в мире круизных туристических компаний.

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