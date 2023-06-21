Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Pinduoduo и "держать" для JD.com

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Pinduoduo и рейтинг "держать" для бумаг JD.com Inc., сообщается в обзоре аналитиков.

"JD.com и Pinduoduo усиливают ценовое противостояние, предложив большие скидки покупателям во время ежегодного фестиваля 18 июня ("618"). Однако компании не опубликовали данные об итогах продаж. Если скидки сохранятся, это, как мы полагаем, окажет негативное влияние на рентабельность по чистой прибыли в текущем году. На данный момент мы не видим мощных триггеров роста и оставляем без изменений рейтинги для бумаг эмитентов", - указывают эксперты.

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