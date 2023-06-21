Бумагам МТС потребуется 3-4 месяца на восстановление после дивидендного гэпа - БКС Экспресс

Котировкам бумаг "МТС" потребуется около трех-четырех месяцев на восстановление после дивидендного "гэпа" в июне текущего года, говорится в обзоре аналитика БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Бумаги "МТС" во вторник, 27 июня, последний день торгуются с дивидендами. Акционеры могут рассчитывать на выплату 34,29 руб. на акцию, что предполагает доходность 9,9%. В среду, 28 июня, бумаги откроют торги с дивидендным "гэпом", величина которого может составить около 8,6%, - указывает эксперт. - Крепкие дивидендные "фишки" пользуются спросом в период неопределенности, и эмитент - не исключение. Акции могут получить поддержку после отсечки на фоне веры рынка в то, что бизнес телекома в новой экономике будет устойчивым, и дивиденды в следующем году составят не менее 35 руб. на акцию. Текущие уровни близки к 10-летним максимумам, а дивидендная доходность ниже, чем дают 10-летние ОФЗ. При этом дальнейшая дивидендная политика до сих пор не определена. Все это будет оказывать сдерживающее влияние на котировки. С учетом всех факторов можно предположить, что на восстановление после дивидендного "гэпа" бумагам "МТС" потребуется около 3-4 месяцев".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.