Потенциал снижения доходностей ОФЗ в текущем году ограничен высоким уровнем премии за риск - Райффайзенбанк

Потенциал снижения доходностей рублевых гособлигаций в текущем году ограничен совокупностью факторов, ведущих к высокому уровню премии за риск, сообщается в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Доходности вдоль кривой ОФЗ с начала мая выросли на 15-25 б.п. Насколько мы понимаем, изменения сейчас в меньшей степени связаны с фактическими результатами аукционов Минфина РФ. Основным фактором, который удерживает доходности на повышенном уровне, остается высокий уровень премии за риск, связанный с неопределенностью относительно фискальной политики (ожидания участников рынка в части величины дефицита бюджета сейчас вряд ли заякорены на уровне плана Минфина), сохраняющейся геополитической напряженностью и прочими факторами, которые могут повлиять на ценовую стабильность, вызвав изменения в характере монетарной политики, - пишут эксперты. - Также июньский рост доходностей отчасти связан с учетом в котировках ожиданий начала временного цикла повышения ключевой ставки БЦ РФ, которые могли укрепиться после июньского заседания регулятора. На этом фоне, на наш взгляд, потенциал для снижения доходностей госбумаг ограничен, как минимум, в текущем году.

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