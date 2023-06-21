Банк Англии может поднять базовую ставку на заседании в июне - Freedom Finance Global

Банк Англии может поднять базовую ставку по итогам заседания в четверг, 22 июня 2023 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в мае приостановила замедление, оставшись на апрельском уровне 8,7% при консенсусе 8,5%. В сопоставлении месяц к месяцу рост цен составил 0,7% после 1,2% в апреле, однако средние прогнозы аналитиков закладывали результат на уровне 0,5%. Пауза в замедлении годовой инфляции в мае обусловлена ускорением базовой инфляции (динамика цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей). Усилению инфляционного давления способствовало повышение коммунальных платежей, стоимости аренды и цен на авиабилеты, - отмечает эксперт в обзоре. - Мы считаем, что Банк Англии может поднять ключевую ставку по итогам заседания 22 июня. Отметим, что в ЕС (и особенно в еврозоне) инфляция также остается высокой, ее замедление выглядит неустойчивым. Поскольку до целевых уровней регуляторов росту цен по-прежнему далеко, центробанки продолжат ужесточать монетарные условия и будут в обозримом будущем удерживать высокие ставки. Пара GBP/USD в среду снижается , что сигнализирует о негативной реакции участников торгов на вышедшую статистику".

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