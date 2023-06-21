"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену бумаг РусАгро до 1100 руб

"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость бумаг "РусАгро" с 900 до 1100 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты указывают на три причины для инвестиционных вложений в эмитента:

- Перерегистрация компании (на последнем звонке инвесторам представители "РусАгро" сообщили, что находятся на финальном этапе обсуждения плана по смене юрисдикции).

- Повышение базовой цены для расчета экспортных пошлин, которое произошло в начале июня, приводит к росту внутренних цен на пшеницу. А это, в свою очередь, приведет к росту выручки компании.

- Мировые цены на пшеницу растут. С начала июня они выросли на 11,3%. Текущий рост мировых цен также может положительно отразиться на выручке компании.

Обращают внимание аналитики и на возможные риски. "Прогнозируемое замедление роста мирового ВВП и снижение цен на энергоносители могут оказать давление на цены на агропродукцию в долгосрочной перспективе. Также стоит учитывать риски, которые несет отмена зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН для российских производителей удобрений и агропродукции", - указывают эксперты в комментарии.

"РусАгро" - крупнейший агрохолдинг в России. Группа входит в топ-10 российских компаний-землевладельцев и реализует продукцию почти во всех регионах РФ и более чем в 60 странах мира.

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