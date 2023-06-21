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21 июня 2023 года 11:36

Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", индекс МосБиржи просел ниже 2800п

Москва. 21 июня. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на разнополярных сигналах с внешних площадок в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе; индекс МосБиржи локально просел ниже 2800 пунктов.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2798,05 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1042,35 пункта (-0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 84,56 рубля (-0,23 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ уже три сессии подряд пытается скорректироваться вниз с текущих уровней на фоне повышенной активности продавцов, поэтому любые, даже незначительные негативные новости могут усилить распродажи. Однако пока внешний фон остается достаточно спокойным, что позволяет обходиться без существенной коррекции. Тем не менее, перед выходными может начаться полномасштабная фиксация прибыли. На американском рынке в фокусе у глобальных инвесторов будет выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, слабые стимулы и сохранение геополитической напряженности в отношениях США и Китая продолжат влиять на рынки.

"Внешний фон утром в среду негативный. Отношения США и Китая вновь под угрозой ухудшения из-за деградирующего президента США. Китайский рынок целенаправленно выпрашивает новые стимулы у властей. В Японии акции подросли на ожиданиях еще более слабой иены. Нефть упорно не желает падать в преддверии очередного сокращения добычи в Саудовской Аравии. Российский рынок вряд ли сможет расти на сложившемся фоне. При этом сильно перепроданный рубль укреплялся в утренние часы и может продолжить попытки отыграть потери на фоне подготовки к налоговым выплатам", - считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи может попробовать обновить годовой максимум (выше 2816 пунктов - прим. ИФ), однако рост будет носить краткосрочный характер, в ближайшее время можно ожидать нисходящей коррекции рынка. Данный сценарий реализуется лишь в случае отсутствия негативных новостей. Неплохая техническая картина сложилась в акциях ПАО "Полюс", АФК "Система", "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ), "префах" "Сургутнефтегаза", которые в среду могут оказаться лучше рынка. Кроме того, возможны заметные движения в бумагах Сбербанка, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В России ожидают решения акционеров "Башнефти" (MOEX: BANE) по итоговым дивидендам за 2022 год.

Для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 2780 пунктов. Рынок находится на перепутье между развитием коррекционного снижения и возвращением к росту, драйверов для покупок в крупнейших эмитентах остается немного. В США событием дня станет выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,7% во главе с Dow в ожидании выступлений главы ФРС в Конгрессе, которые пройдут в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг.

На рынках Азии в среду также наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), в Европе отмечается стагнация (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне вторника).

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,4%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются подрасти после 2-дневного снижения. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $76,16 за баррель (+0,4% и -0,3% накануне), августовская цена WTI - $71,49 за баррель (+0,5%).

Рынок ожидает сигналов от Пауэлла и данных об изменении запасов топлива в США. По прогнозам, резервы нефти снизились на прошлой неделе, и, если ожидания оправдаются, это может оказать поддержку ценам, отмечают эксперты.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные о запасах в среду, в четверг выйдут официальные данные Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-11,2% и -11,7% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-4,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-3,2%), "префы" "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,4%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+26,7% и +30,6% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+24,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+13,5%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+9,5% и +8,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 7,45 млрд рублей (из них 998,97 млн рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 716,92 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 689,59 млн рублей на акции "МТС").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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