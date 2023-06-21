Рубль, вероятно, сможет закрепиться на уровне 84,5 руб./$1 в среду - SberCIB

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, сможет закрепиться на уровне 84,5 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Цены на нефть в среду, скорее всего, останутся в диапазоне $76-77 за баррель, прогнозируют эксперты инвестбанка. При этом возможные высказывания в Конгрессе США в среду главы ФРС Джерома Пауэлла в пользу ужесточения монетарной политики станут негативным сигналом для нефтяных котировок, отмечают в SberCIB.

"Доходности российских гособлигаций во вторник выросли в среднем на 3 б.п. из-за сокращения инвесторами позиций перед аукционами. На них Минфин предложит два выпуска с постоянным купонным доходом и инфляционный линкер. Мы ожидаем, что ведомство будет придерживаться консервативной тактики на аукционах, ограничивая премии. В связи с этим доходности ОФЗ в среду, по нашим прогнозам, будут стабильны", - указывают аналитики инвестбанка.

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