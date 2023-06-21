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21 июня 2023 года 09:41

Цены рублевых корпбондов в среду не покажут яркой динамики

Москва. 21 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду не покажут яркой динамики на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала в преддверии выступления главы Федрезерва США в Конгрессе по поводу дальнейшей монетарной политики регулятора, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,7% во главе с Dow в ожидании выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США, которые пройдут в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг.

На рынках Азии в среду также наблюдается негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,1%).

Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,4%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются подрасти после 2-дневного снижения. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:22 МСК в среду составила $76,01 за баррель (+0,1% и -0,3% накануне), августовская цена WTI - $71,37 за баррель (+0,3%).

Рынок ожидает сигналов от Пауэлла и данных об изменении запасов топлива в США. По прогнозам, резервы нефти снизились на прошлой неделе, и, если ожидания оправдаются, это может оказать поддержку ценам, отмечают эксперты.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные о запасах в среду, в четверг выйдут официальные данные Минэнерго США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 июня немного сократилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже снизился на 11% и составил 11,165 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,053 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций показали умеренную негативную динамику, выросли облигации ГК "Самолет" (MOEX: SMLT).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,04% и составил 110,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, просев до 866,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Почта России-БО-002P-03" (-0,46%), "Транснефть АК-001P-08" (-0,25%) и "СистемаАФК-1Р-09" (-0,23%), а в лидерах роста - облигации "Самолет ГК-БО-П12" (+0,43%), "ГазпромКапитал-БО-001Р-03" (+0,08%) и "Роснефть 001Р-04" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ФПК "Гарант-инвест" полностью разместила выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Размещение займа началось 16 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,8% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны.

ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,7% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,24% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 23 июня. По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО "Балтийский лизинг".

ГК "Автодор" перенесла на неопределенный срок размещение выпуска 27-летних облигаций серии 002Р-18 объемом 300 млн руб. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,94% годовых. Купоны годовые.

ПАО ЛК "Европлан" 22 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в дату окончания 7-8-го купонов, в результате дюрация составит около 1,8 года. Купоны квартальные.

АО "НПФ "Микран" (Томск) 27 июня начнет размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh (MOEX: WUSH)) планирует 4 июля с 11:00 до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,9-12,2% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,44-12,77% годовых, купоны квартальные. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Техразмещение запланировано на 6 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала 25 мая 2022 года. Планируется включение выпуска в сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций - ИФ) Московской биржи.

ООО "Электроаппарат" установило ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 16% годовых. Компания в декабре 2022 года завершила размещение 4-летних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 79% выпуска на 119,017 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена годовая оферта с исполнением 4 июля 2023 года, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Выпуск размещен в рамках 10-летней программы компании объемом до 1 млрд рублей.

ООО "Инкаб" (Пермь, производитель кабельной продукции) установило ставку 7-12-го купонов дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск объемом 785 млн рублей в декабре 2021 года по ставке 13,5% годовых до оферты с исполнением 5 июля 2023 года.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 18-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. Ранее сообщалось, что ставка 17-24-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, текущего купона - 12,5% годовых, купоны квартальные.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел в рамках оферты 4 млн 938,590 тыс. облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 98,77% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года по ставке 11,8% годовых. Срок обращения займа составляет 10 лет, ставка текущего купона до погашения - 8,6% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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