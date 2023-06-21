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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB
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21 июня 2023 года 10:11
Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в России и выступление главы ФРС: - ИЦП в России в мае; - Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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21 июня 2023 года 14:31
Потенциал снижения доходностей ОФЗ в текущем году ограничен высоким уровнем премии за риск - Райффайзенбанк
Потенциал снижения доходностей рублевых гособлигаций в текущем году ограничен совокупностью факторов, ведущих к высокому уровню премии за риск, сообщается в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Доходности вдоль кривой ОФЗ с начала мая выросли на 15-25 б.п. Насколько мы понимаем, изменения... читать дальше
.21 июня 2023 года 14:01
Банк Англии может поднять базовую ставку по итогам заседания в четверг, 22 июня 2023 года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Годовая инфляция потребительских цен в Великобритании в мае приостановила замедление, оставшись на апрельском уровне 8,7% при консенсусе... читать дальше
.21 июня 2023 года 13:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "Магнита" - эмитент показывает неплохую динамику бизнеса, но неопределенность в инвестиционной истории на данный момент сохраняется, сообщается в обзоре аналитиков. "Магнит" в пятницу опубликовал результаты по МСФО за 2022 год и I квартал... читать дальше
.21 июня 2023 года 13:06
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость бумаг "РусАгро" с 900 до 1100 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. Эксперты указывают на три причины для инвестиционных вложений в эмитента: -... читать дальше
.21 июня 2023 года 12:14
"Финам" присвоил рейтинг "продавать" акциям NVIDIA Corp. с прогнозной стоимостью $382,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 10,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "NVIDIA стала главным бенефициаром "бума" вокруг... читать дальше
.21 июня 2023 года 11:53
Рубль, скорее всего, пока останется в верхней части диапазона 83,5-85 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, продолжит движение в верхней части диапазона 83,5-85 руб./$1 до момента появления принципиально важных для рынка новостей, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" . Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной... читать дальше
.21 июня 2023 года 11:36
Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", индекс МосБиржи просел ниже 2800п
Москва. 21 июня. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на разнополярных сигналах с внешних площадок в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе; индекс МосБиржи локально просел ниже 2800 пунктов. читать дальше
.21 июня 2023 года 11:18
"Финам" рекомендует держать бумаги iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с прогнозной стоимостью на уровне $77,8 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 12,2%, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "С ноября 2022 года акции фонда подорожали в стоимости на 12%. С... читать дальше
.21 июня 2023 года 10:48
Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций девелоперской группы "Самолет" с 4500 рублей до 5300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. "Эмитент приобретает более 50 компаний, входящих в ГК "МИЦ", а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области,... читать дальше
.21 июня 2023 года 10:28
Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, сможет закрепиться на уровне 84,5 руб./$1 на торгах в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Цены на нефть в среду, скорее всего, останутся в диапазоне $76-77 за баррель, прогнозируют эксперты инвестбанка. При этом возможные... читать дальше
.21 июня 2023 года 09:59
Индекс Мосбиржи может попробовать обновить годовой максимум на торгах в среду, но текущий подъем будет в целом краткосрочным, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова. "Продолжаем ждать коррекции рынка акций РФ в ближайшие недели, то есть ближайший рост будет... читать дальше
.21 июня 2023 года 09:48
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $75-78 за баррель в течение торговой сессии в среду, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Среднесрочные ожидания по нефти остаются позитивными - КНР по-прежнему остается ключевым локомотивом спроса на нефть, а... читать дальше
.21 июня 2023 года 09:41
Москва. 21 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду не покажут яркой динамики на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала в преддверии выступления главы Федрезерва США в Конгрессе по поводу дальнейшей монетарной политики регулятора, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.21 июня 2023 года 09:39
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций Whoosh, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной. "Динамика расширения базы пользователей Whoosh (в начале 2023 года база составляла 12 млн человек, а по... читать дальше
.21 июня 2023 года 09:24
Возможен рост индекса Мосбиржи в течение торговых сессий в среду и четверг при сохранении нейтрального фона, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Активность продавцов на российском рынке акций усиливается, но просадки по-прежнему активно выкупаются, что удерживает индекс Мосбиржи... читать дальше
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