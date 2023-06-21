Индекс Мосбиржи может попробовать обновить годовой максимум в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может попробовать обновить годовой максимум на торгах в среду, но текущий подъем будет в целом краткосрочным, сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Продолжаем ждать коррекции рынка акций РФ в ближайшие недели, то есть ближайший рост будет носить краткосрочный характер. Отдельно отметим, что данный сценарий реализуется лишь в случае отсутствия негативных новостей. Неплохая техническая картина сложилась в акциях "Полюса", "префах" "Сургутнефтегаза", АФК "Система" и "КАМАЗа". Считаем, что они могут оказаться "лучше рынка" в среду. Кроме того, ожидаем резкое движение в бумагах Сбербанка", - пишет эксперт.

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