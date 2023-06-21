Котировки нефти останутся в диапазоне $75-78/барр. в среду - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $75-78 за баррель в течение торговой сессии в среду, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Среднесрочные ожидания по нефти остаются позитивными - КНР по-прежнему остается ключевым локомотивом спроса на нефть, а политика ОПЕК+ настраивает на то, что на рынке во втором полугодии будет дефицит предложения топлива даже несмотря на возможность неглубокой рецессии в развитых странах. В среду утром котировки нефти марки Brent сдержанно подрастают. Сильных триггеров для направленного движения мы пока не видим, исходим что наш целевой диапазон $75-78 за баррель сохранит свою актуальность в течение дня, - пишет аналитик в комментарии. - Полагаем, что выход котировок из этого диапазона определит тональность недельного отчета по рынку энергоносителей в США, который выйдет в четверг".

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