"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Whoosh

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций Whoosh, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Софьи Стрельцовой и Полины Паниной.

"Динамика расширения базы пользователей Whoosh (в начале 2023 года база составляла 12 млн человек, а по итогам года менеджмент эмитента ожидает, что темпы прироста новых пользователей в абсолютном значении могут превысить показатель 2022 года, когда база выросла в 2 раза г/г или почти на 6 млн человек) свидетельствует об устойчивых положительных трендах и превосходит наши текущие ожидания. Мы сохраняем позитивный взгляд на эмитента, акции которого входят в нашу подборку компаний малой капитализации. Краткосрочным позитивным триггером для котировок акций Whoosh будет публикация операционных результатов за 1П23, которые компания может объявить уже в ближайшее время", - указывают эксперты.

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